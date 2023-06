Zaira Nara, rubia y muy sexy en una producción de ropa interior

En la postales que compartió, Zaira lució una cabellera rubia, pero se trató de una peluca que utilizó para la producción fotográfica.

Sin título-1.jpg Zaira Nara.

La modelo, que también tiene una marca de cosméticos, armó un ida y vuelta con sus seguidores a través de la aplicación de preguntas y respuestas. “¿Te pasarías a rubia?”, quiso saber un usuario. “O sea, no, pero… un poco me gustó”, respondió de manera categórica.

“Me encanta tu pelo oscuro”, se leyó en otro mensaje. Y la modelo contestó: “A mí también, pero bueno”. En tanto, adelantó a sus seguidores que “ya verán” sobre por qué había cambiado su look.

Además, respondió otra serie de preguntas sobre su vida privada, sus próximos viajes, la intimidad con sus hijos Malaika y Viggo y su futuro laboral.

“¿Qué hacen luego de que se duermen?”, se leyó en otra de las consultas que le hicieron sobre los niños de siete y cuatro años, respectivamente. “Patean, se pelean dormidos, se abrazan, tienen pesadillas, se quejan de algún dolor, me piden agua, me piden ir al baño, pero más allá de eso, duermen como angelitos”.

Además, contó que próximamente se va de viaje por un largo tiempo y que el primer destino es Tailandia, en donde cumplirá compromisos laborales como embajadora oficial de una marca de joyas. “Pobre mi estilista, necesita clonarse. Y mi booker dice que también”, dijo sobre quienes trabajan en su equipo desde la agencia de modelos a la que representa.

“¿Te gustaría volver a conducir un programa?”, preguntaron del otro lado. “Amo conducir, nada me da tanta adrenalina como cuando estoy al mando de un programa en vivo. En el futuro inmediato no, pero...”, dejó abierta la posibilidad la exconductora de Morfi, La Cocina del Show, entre otros ciclos.

Un percance casero

Además del modelaje y la conducción, Zaira Nara se dedica a vender productos cosméticos. Sin embargo, tuvo una dificultad justamente con un producto de belleza. Así lo contó en su cuenta de TikTok, al publicar un divertido video en el que mostraba su percance de belleza hace unas semanas.

"La belleza duele", tituló Zaira al video que publicó en TikTok. “Este pegamento de pestañas parece que era permanente”, se escuchó decir a su maquilladora, disparando la furia de Zaira. “Te dije que no uses más este producto, aparte no me queda bien”, se quejó la modelo.

“Vos sos la profesional, su supone... Voy a poner tu nombre y apellido para que nadie te llame”, ironizó la hermana de Wanda Nara y agregó: “Parece que no sale nunca más”.

Un poco más nerviosa, la maquilladora empezó a probar con otros productos para poder quitar las pestañas postizas y hasta intentó hacerlo con las uñas. “No es cera bol... Hay que dejar las pestañas mías”, se quejó Zaira, al pensar que se quedaría sin las pestañas postizas y sin las propias.

Zaira Nara es una de las modelos más buscadas para las campañas comerciales, pero también la buscan para tener su opinión sobre la vida sentimental de su hermana, que tanto interés despierta. En una reciente entrevista, la modelo contó que “no saben un 70% de lo que pasó en el Wandagate con Icardi”.