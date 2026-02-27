El Senado convirtió en ley la Reforma Laboral

Luego de media sanción en Diputados, el bloque oficialista tiene los votos aseguraros en la Cámara Alta para aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno.

El Senado convirtió esta noche en ley la Reforma Laboral que impulsó el Gobierno con el apoyo de fuerzas aliadas, y que con el rechazo del peronismo, luego de una movilización en las inmediaciones del Congreso en contra de la iniciativa, que generó incidentes con la Policía,

Al filo del cierre de las sesiones extraordinarias y gracias al apoyo de casi todo el arco político de la oposición dialoguista, el oficialismo logró sancionar iniciativa del presidente Javier Milei, quien festejó la aprobación en sus redes sociales.

La ley fue sancionada por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Tal como ocurrió hace dos semanas, cuando el Senado trató el proyecto por primera vez, además de La Libertad Avanza apoyaron la reforma la UCR, el Pro y bloques independientes y de fuerzas provinciales. En contra votaron las diferentes expresiones en que se divide el peronismo en la Cámara alta.

Mayans: "Es una ley gorila"

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cargó fuertemente contra el proyecto de reforma laboral al que calificó como “una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”.

En su discurso de cierre, el formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.

“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.

"En síntesis: una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando acá", arremetió.

Según analizó, “el trabajador solo quiere una vida digna y con esta ley le estamos arruinando esa posibilidad porque no le va a alcanzar el tiempo de su vida para sostener a su familia” ya que “el trabajador sólo tiene su tiempo”.

"Es una ley anti trabajador. ¡Que dejen de mentir! ¡Perjudica terriblemente al trabajador!, protestó.

Al Fondo de Asistencia Laboral, Mayans lo calificó como “un robo a cara descubierta a los jubilados y los pensionados”.

“Y es abiertamente inconstitucional porque vulnera el 14 bis de la Constitución. Esto rompe el principio protectorio”, señaló.

"Va a precarizar el trabajo"

El senador nacional por Chaco Jorge Capitanich (Justicialista) fue fulminante respecto de los efectos adversos que podría ocasionar la reforma laboral, y alertó hoy que “con este proyecto se está dando un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”.

“Queremos discutir un marco en las relaciones laborales que genere condiciones de negociación laboral para los nuevos trabajos surgidos del cambio tecnológico pero con este proyecto lo que estamos dando es un subsidio para que aumente la tasa de desempleo”, advirtió el ex gobernador de Chaco durante la sesión en el Senado.

A su juicio, la reforma laboral “va a impactar negativamente” en el empleo, va a “precarizar el trabajo”, “generar un deterioro del salario” y “no va a resolver los problemas” que la Argentina “tiene que hacer de cara al mundo”.

"Ley monstruosa e inconstitucional"

El senador nacional Mariano Recalde (Justicialista) calificó hoy el proyecto de reforma laboral del Gobierno como “una ley monstruosa” por su amplitud y contenido, advirtió que “contiene muchísimas inconsitucionalidades” y afirmó que “es obvio que se va a judicializar”.

Como miembro informante del principal bloque opositor, el legislador kirchnerista ratificó el rechazo del bloque Justicialista porque la versión que volvió al Senado “prácticamente está igual” a la que se había votado originalmente.

En ese sentido, el camporista planteó que se trata de una “ley monstruosa” por la cantidad de leyes que modifica y “por su contenido” en sí mismo”.

También criticó que se haya traído al recinto “de manera exprés”, con poco debate previo, según pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas.

“Todas estas cosas se hacen cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando una ley es a favor del pueblo no se necesitan trámites irregulares ni trámites exprés”, dijo.

Para Recalde, la reforma del Gobierno “conspira contra la seguridad jurídica que quieren ofrecerle a los inversores”.

La iniciativa fue devuelta a la Cámara Alta con un cambio clave por parte de la Cámara de Diputados, que el jueves 19 de febrero aprobó con 135 votos afirmativos y 115 negativos, pero que dejó de lado el Articulo 44 que establecía rebajas de entre el 25 y el 50% a los salarios de quienes tuvieran que tomar licencia por enfermedad.

El resto de la reforma laboral se aprobó tal cual llegó del Senado, incluyendo artículos controvertidos como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

Al comienzo del debate se rechazó una moción de orden planteada por el senador Mariano Recalde (PJ) para devolver el proyecto a comisiones y frenar la sesión. Seguidamente, el miembro informante del dictamen del oficialismo, el chaqueño Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) se dispuso a defender la iniciativa.