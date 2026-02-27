Con operativo policial, manifestantes avanzan por Avenida de Mayo hacia el Congreso

A la altura de Avenida de Mayo, los manifestantes cortaron la traza mientras marchaban hacia el Palacio Legislativo. La Policía armó un cordón con escudos para obligarlos a circular por la vereda y evitar que ocuparan la calzada. En medio de empujones y forcejeos, algunos efectivos levantaron sus escudos y se produjeron cruces con los manifestantes, que resistieron el intento de ser desplazados hacia la acera. En el operativo están afectados alrededor de 800 uniformados.

Gendarmería dispuso además un operativo especial para garantizar la circulación y se mantiene en alerta ante posibles desbordes. Actualmente, las fuerzas de seguridad escoltan a la columna rumbo al Congreso, mientras persiste la tensión en distintos puntos del recorrido y no se descartan nuevos incidentes en las inmediaciones del Parlamento.

Del corte inicial participaron trabajadores en conflicto de FATE, Lustramax, el Hospital Garrahan, Georgalos, Secco e Ilva, además de docentes de Ademys y Suteba (que el lunes realizarán un paro nacional), trabajadores del subte, telefónicos, estatales, aeronáuticos, jubilados y estudiantes.

También acompañan la medida el PTS, Autodeterminación y Libertad y el MST, junto a referentes como Nicolás del Caño y Myriam Bregman.

Corte en la 9 de Julio a la altura del Obelisco en protesta cont

En paralelo, trabajadores de FATE habían bloqueado la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de la avenida Uruguay, en San Fernando, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires. Tras una interrupción total que se extendió por más de una hora y con presencia de Gendarmería, el corte fue parcialmente despejado: el tránsito se restableció de manera parcial, pero la protesta continúa con la ocupación de un carril, lo que mantiene demoras en la zona.

La concentración en el centro porteño forma parte de la movilización convocada hacia el Congreso, donde este viernes el Senado debate la reforma laboral. La protesta se realiza sin el acompañamiento de la CGT.

Más cortes en los accesos a la ciudad

También se había registrado un corte en la subida a la Autopista Buenos Aires–La Plata, con interrupción del tránsito en la rotonda de acceso. Desde Aubasa informaron desvíos por calle 520 hacia La Plata y por calle 122 hacia CABA. Sin embargo, ese bloqueo también fue levantado y la circulación quedó restablecida.

Mientras tanto, la movilización continúa su avance hacia el Congreso bajo custodia policial, en una jornada marcada por cortes, empujones y un fuerte despliegue de seguridad en el centro porteño.