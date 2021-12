Viajar es ir en búsqueda de nuevas aventuras y experiencias para contar, y alguien que siempre tiene a mano una buena historia es el fotógrafo Henry Von Wartenberg quién después de hacer expediciones en 30 países, escalar el Aconcagua dos veces, viajar de Alaska a Ushuaia en motocicleta en 55 días, pedalear por Islandia y cruzar Tierra del Fuego por su parte más inhóspita completamente solo, se atrevió a pensar su próxima odisea: cruzar EE.UU., desde San Francisco hasta Nueva York, en bicicleta, con una mochila y su celular como compañeros de viaje.

Siempre es emocionante conocer una nueva cultura, costumbres, sabores y sobre todo el poder de capturar esos momentos para siempre con la cámara fotográfica para después revivirlos. Pero muchas veces retratar cada instante en un viaje se vuelve complicado debido a que todos queremos fotos de alta calidad, por eso, Henry nos trae algunos tips para sacar el mejor provecho de la cámara de nuestros smartphones:

Fotos súper nítidas con calidad profesional

Fotografiar con un smartphone nos da libertad en todos los sentidos. El peso se reduce y también aumenta la rapidez a la hora de tomar una imagen. Además, las cámaras cada vez más avanzadas con píxeles más grandes (64MP en el moto g60s, 108MP en motorola edge 20 pro y edge 20 lite), zoom de estilo de periscopio, lentes gran angular, inteligencia artificial, entre otros, ayudarán a que no necesites más que tu celular capturar los mejores recuerdos de tu viaje. Por ejemplo, si sos de los que no tienen idea de cómo configurar el modo manual de tu smartphone no hay ningún problema. La IA te permitirá obtener los mejores resultados tan solo disparando la fotografía.

Moto - Auto viejo - Foto 1 (1) mejor.png

Temperatura de color con valores reales y constantes

Con el balance de blancos, esas fotos al aire libre, durante un día radiante de pleno sol o a media mañana de un día nublado, pero con mucha claridad ya no serán un inconveniente a la hora de obtener las mejores fotos.

El balance de blancos hace referencia a la temperatura de los colores de la foto. Las más cálidas tienen tonos amarillos mientras que las más frías cuentan con tonos azules. Por lo general, los smartphones vienen con el modo automático para que esta función se realice instantáneamente, pero dispositivos como el motorola edge 20 pro, permiten regularlo manualmente para que el resultado sea como deseemos.

Motorola - Foto 2 (1).png

Captura una escena sin moverte del lugar ni perder calidad de imagen

Los zoom de los smartphones actuales permiten a los usuarios capturar una escena desde la distancia sin la necesidad de moverse del lugar, pero lo más importante sin tener que perder calidad en la toma. El motorola edge 20 pro, por ejemplo, cuenta con el primer objetivo zoom de tipo periscopio de la marca, una característica poco común para esta clase de smartphones, que dobla la luz entrante 90 grados y ofrece hasta 50X Super Zoom con mejor claridad. Con el 5X Zoom del dispositivo es posible meterse en una escena sin moverse de lugar.

Motorola foto 3 (1).png

Descubrí detalles invisibles al ojo usando la cámara macro

Nada más lindo que capturar fotos de comida, arte y artesanía, naturaleza y mucho más, de cerca. Sus colores y texturas son muy llamativas y captan la atención de cualquiera. Por eso, nada mejor que percibir esos detalles con la cámara macro de los smartphones.

Está función permite acercarse cinco veces más al sujeto para primeros planos extremos, tan cerca como a 3cm. Las fotos pueden capturar detalles que a veces los ojos ni siquiera pueden ver, tal como sucede con los nuevos motorola edge 20 pro y edge 20 lite, que ofrecen una cámara ultra gran angular con visión macro integrada.

Motorola foto 4 (1).png

Buster con gran velocidad fotométrica

Esta característica permitirá capturar “fotos en movimiento” de gran calidad y detalle. Esto se logra utilizando la ráfaga fotográfica y siguiendo al objeto que queremos retratar pero que va a gran velocidad como, por ejemplo, un auto. El dispositivo resuelve condiciones de luz muy distintas a gran velocidad y almacena las fotos tomadas en el modo ráfaga, que a pesar de la velocidad a la que fueron sacadas cada una de ellas tendrá perfectas condiciones de fotometría (color, contraste, etc.). El resultado final será una fotografía que tenga foco en un objeto en particular pero que todo el resto se encuentre “en movimiento” sin disminuir la calidad, dándole a la imagen un efecto imperdible. Equipos como el motorola edge 20 pro permiten tomar este tipo de fotos ya que coordina perfectamente con la velocidad y apertura de diafragma. Todo esto tiene que ver con la calidad de la cámara y el sus 12GB de RAM.

Motorola - foto 5 (1).png

HDR: Una gran herramienta para compensar claros y oscuros

Para poder capturar todos los detalles y que no quede nada oculto bajo una sombra, ni que por ese gran rayo de sol no se puedan distinguir las expresiones de las caras de las personas retratadas, el HDR (alto rango dinámico) permitirá captar el detalle en las luces y las sombras de una misma imagen. Es decir, que se muestre bien el contenido que hay más iluminado, pero también el que hay más oscurecido en una foto, todo ello manteniendo también los valores intermedios.

Esta funcionalidad, que apareció por primera vez en 1850, se podrá utilizar durante el día y la noche porque permite tanto aclarar como oscurecer una foto. Así cuando el sol esté más arriba y no haya algo que dé sombra, no va a ser un obstáculo, sino todo lo contrario, porque una de sus ventajas es que cuanta mayor exposición, mayor será el brillo general de la foto.

Motorola - Foto 6 (1).png

Controla vos mismo el efecto bokeh

Con el enfoque manual, será posible hacer foco en lo que se quiera inmortalizar. Le dará un mayor detalle en el área elegida y el resto del campo de visión quedará en segundo plano. Además, con el modo retrato también será posible generar un efecto borroso (bokeh) en el fondo de una imagen, destacando el primer plano, o viceversa. La cámara de profundidad es la que se activa junto con la principal al iniciar este modo, ya sea para desenfocar el fondo o bien aplicar algún filtro en particular sobre el protagonista de la imagen. Esta característica se puede aprovechar con el motorola edge 20 pro, edge 20 lite y moto g60s.