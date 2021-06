Sergio Pérez fue el más veloz en Azerbaiyán con su Red Bull

Pérez hizo un tiempo de 1:42:115 y fue más veloz que Verstappen (+0.101s), puntero del campeonato de Fórmula 1, y el español Carlos Sainz (+0.128s) de la escudería Ferrari quien completó el podio.

"Este es probablemente el mejor viernes de la temporada para mí", dijo el "Checo" según la cuenta oficial de Twitter de Red Bull.

El monegasco Charles Lecrerc, con Ferrari, se quedó con el cuarto lugar y el francés Pierre Gasly, con Alpha Tauri), su ubicó sexto.

La escudería Mercedes padeció la jornada de entrenamientos libres porque no tuvo a sus pilotos entre los diez mejores, algo que no ocurría desde 2014, a través del 11mo. lugar para el séptuple campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, y la 16ta. ubicación del finlandés Valtteri Bottas.

Hamilton, en diálogo con Moto Sport, expresó su preocupación por el desempeño en el circuito callejero de Bakú: "No me sentí bien en esta sesión. Estaba apretando, estaba yendo al límite, pero el coche tiene otro límite. No es fácil estar fuera de los 10 primeros cuando hemos tenido ritmo en otros circuitos. No sé realmente por qué estamos donde estamos".

El británico está segundo en el campeonato con 101 puntos, a cuatro de Verstappen, y en la fecha pasada finalizó séptimo en Mónaco.

En otro orden, la Fórmula 1 confirmó en su página oficial la cancelación del Gran Premio de Singapur previsto del 1 al 3 de octubre.

"Los organizadores expresaron preocupaciones de seguridad y logística provocadas por la pandemia de Covid-19", esgrimieron desde F1.

"La Fórmula 1 continuará trabajando con todos los promotores durante este tiempo y tendrá varias opciones para carreras adicionales", completó el escueto comunicado.