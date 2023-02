Jeremías Ponce perdió la corona frente a Subriel Marías

La pelea, que se celebró este sábado en The Armory en Mineápolis, Minesota (Estados Unidos), tuvo su desenlace en el quinto asalto, cuando Matías envió a la lona a Ponce, pero este logró reincorporarse, aunque en mal estado.

Al terminar el asalto, el entrenador de Ponce, Alberto Zacarías, le pidió de inmediato al árbitro Mark Nelson que detuviera el combate, dando por terminado el mismo y la victoria para Matías.

Embed

De esta manera, Matías mejoró su marca a 19-1 con 19 kos, mientras que Ponce sufrió su primera derrota y ver su récord en 30-1 con 20 kos.

Subriel, campeón número 63 de Puerto Rico

"Para serles honesto, yo quería noquearlo en el sexto 'round' y me entrené para que la pelea no llegara más lejos de eso. Lo que sí me sorprendió fue que Ponce gastó tantos cartuchos en el primer 'round'", dijo Subriel Matías tras el combate.

"Yo me di cuenta de que (Ponce) estaba herido en el quinto round. Él estaba yendo hacia atrás y yo fui como un león buscando a su presa", agregó.

De igual manera, Matías se convierte en el campeón número 63 masculino de Puerto Rico y el octavo entre los puertorriqueños que han reinado en los 64 kilos.

Tras el desafío, Matías indicó que su próximo plan es pelear ante el estadounidense Regis Prograis, campeón mundial de la división superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

"Regis Prograis, ahora te toca ti. Yo soy el nuevo campeón mundial, y te prometo que voy a lastimarte", aseguró Matías.