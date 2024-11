Aprenda a convertirse en dueño de su propia vida/ Por Antonio Las Heras

O sea que, de acuerdo a los que uno está pensando durante el día, será como habremos de encarar los acontecimientos, imprevistos, sorpresas o problemas que vayan surgiendo. De allí que lo mismo que para unos es “una terrible desgracia” para otros aparezca como “una inesperada y buena oportunidad.”

Esto es así por el “control mental” que cada persona hace; la mayoría de las veces de manera inconsciente; sin razonarlo y reflexionarlo de manera consciente.

Encuentro gente que me dice “yo no practico esas cosas del control mental, doctor Las Heras. Ni me interesan, ni creo que sirvan. Son pamplinas”. Precisamente quienes esto refieren, ignoran que están haciendo control mental todo el tiempo.

Porque esas decisiones partieron de esquemas de pensamiento previos. Todo el tiempo estamos pensando y, por lo tanto, todo el tiempo estamos haciendo control mental. Lo que ocurre es que, si nuestros pensamientos son negativos, entonces las decisiones que habremos de tomar en la vida cotidiana lo serán desde esa perspectiva negativa con las consecuencias correspondientes.

Control mental negativo

Ejemplos de control mental negativo son: “Yo no sé dónde iré a parar”. “A mí siempre me pasa lo malo.” “Esta vida es una porquería”. “Nadie me quiere”. Con semejante control mental negativo, ¿quién podrá generar soluciones favorables – positivas– con las que ser exitoso en la vida?

Cabe aquí recordar una entrevista al destacado científico Tomás Alba Edison (1847-1931), quien desarrollara numerosos dispositivos en campos como la generación de energía eléctrica, la comunicación masiva, la grabación de sonido y las películas.

Un periodista la pregunta ¿Cómo se sentía cada vez que fracasaba haciendo un experimento o buscando inventar algo nuevo? A lo que Edison respondió que cada fracaso le daba una gran tranquilidad pues ya había encontrado un camino que no era el adecuado; ya conocía que por allí no tenía que seguir y empezaba a buscar por otro lado. ¡Típico control mental positivo! En lugar de restar y ponerse en víctima, Edison hacía eje en lo favorable: ya aprendí que por allí no es.

Perseverancia

Otra cuestión fundamental a tener en cuenta, es la importancia de la perseverancia para la concreción del logro del objetivo positivo que la persona se ha propuesto. Todos los días, aunque sea unos minutos, -pero todos los días– dedicarse a pensar con tranquilidad en la manera de concretar el objetivo positivo de vida que se ha propuesto o bien la manera de resolver el problema que hay.

Recordar la sentencia bíblica: “Golpea que te abrirán”. Y también la del varias veces milenario oráculo chino –el I Ching– que dice: "La perseverancia trae ventura”.

No existe destino, ni predestinación, ni fatalidad, ni las cosas están escritas de antemano. Siempre es posible modificar una situación futura si, estando atentos a la experiencia pasada y teniendo en cuenta el presente, actuamos de la manera adecuada que nos permitirá lograr tal cual o cual cosa en el futuro.

Nada sucede por azar o casualidad. Bien enseñó el filósofo y matemático Leibniz (1646-1716) que “casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos”. Todo tiene un motivo y lo que haya de sucedernos es porque así lo hemos programado en nuestra mente.

Otra cosa fundamental es que cuando se programa un pensamiento hay que hacerlo con total confianza de que habrá de suceder lo buscado. En las enseñanzas de los sabios de la antigüedad ya existe el concepto de que lo que está en la mente instalado de manera firme, habrá de acontecer inevitablemente en el mundo exterior.

Freud y Jung.jpg Sigmund Freud y Carl Gustav Jung

Confianza en uno mismo

También los hallazgos de Sigmund Freud (1856-1939) y Carl Gustav Jung (1875-1961) sobre los mecanismos que rigen la mente humana, van en ese sentido. Y lo señala el filósofo Ralph Waldo Emerson (1803-1882) al expresar: “La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito.”

Estar firmemente convencido sobre lo que se está programando es esencial para que suceda. Recordar que ya el Antiguo Testamento nos advierte que Dios vomita a los tibios. Aquí no se puede andar con dudas.

Por todo esto puede decirse que la vida humana es una construcción producida como resultado del mundo mental. Se obtiene de acuerdo a los pensamientos que habitan en la mente. Esos pensamientos que nos recorren durante todo el día.

Por eso es esencial dedicar tiempo diario suficiente a ejercitar el pensamiento racional reflexivo buscando la creación de respuestas para concretar en la vida aquello que anhelamos… ¡y que con justicia merecemos!

"El todo es mente"

Tanto esto es conocido desde antiguo –aunque desde hace tiempo se difunda muy poco; y por eso lo hacemos hoy, aquí– que el Kybalión, libro que reúne antiguas doctrinas de Egipto y Grecia –firmado con el seudónimo “Tres Iniciados”, comienza con estas frases: “El Todo es mente. El Universo es mental”. Dedicar el tiempo diario necesario para dotar a nuestra mente de los pensamientos positivos es la mejor inversión que cada humano puede hacer. Los sabios de la antigüedad conocían esto, los filósofos igualmente lo expresaron, las ciencias del comportamiento humano lo confirman… ¡que todos aprendamos a convertirnos en dueños de nuestra propia vida!

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social y magister en Psicoanálisis. “Atrévete a vivir en plenitud”, es su más reciente libro. www.antoniolasheras.com