Show de Rammstein provoca una anomalía en un acelerador de partículas

Hallo #Rammstein! Ihr habt unseren Teilchenbeschleuniger gerockt! So heftig waren die Seismometer-Ausschläge noch bei keinem Konzert nebenan im Volkspark in diesem Jahr. @RSprachrohr

(Es misst routinemäßig Bodenschwingungen - nicht Schallwellen! - am Beschleuniger PETRA III.) pic.twitter.com/rMVVuGZk2O