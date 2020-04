Cómo hacer arepas: receta fácil con pocos ingredientes

Arepas. Cada vez más instaladas en la cocina argentina y súper fáciles de hacer. Con pocos ingredientes, tenés garantizada una comida para cualquier momento del día y en muy pocos minutos.

Hay varias versiones de esta receta tan popular en la cocina venezolana. Te proponemos una, ultra sencilla de hacer y que no falla.

¿Qué vas a necesitar?

• Harina para hacer arepas. No leudante, no polenta, no harina común.

• Agua

• Aceite de oliva

• Sal.

El paso a paso de las arepas, en el siguiente video.

Cómo hacer arepas

