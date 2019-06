En tan sólo cinco minutos y con pocos ingredientes, te vas a sorprender de lo exquisito de esta preparación en un video explicado paso a paso.

Si querés agasajar a alguien y no tenés mucho tiempo, si tenés ganas de comer algo dulce y no sabés qué, si te estás cuidando y no querés comer algo bomba, te proponemos esta receta súper fácil y riquísima: trufas.