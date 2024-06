"DEBEMOS ACEPTAR NUESTROS ERRORES Y PROPONER A LOS TRABAJADORES UN CAMBIO CULTURAL"

Popular: ¿Cómo explica la llegada de Milei al gobierno?

Facundo Aveiro: Antes que nada tenemos que entender y no olvidar el pésimo gobierno de Alberto. Encima, las pésimas decisiones de su gobierno, las tomó en nombre de Perón y Evita que planteaban todo lo contrario. Perón decía, hay que ir para allá, y el gobierno de Alberto iba para el otro lado. No debemos olvidar esto, el resultado es que la sociedad nos ha dado vuelta la cara y nos rechaza totalmente. Una sociedad que hoy se pinta de antiperonista. El gobierno de Alberto Fernandez nos dejó a la puerta de una hiperinflación y perjudicó a los compañeros, dejó a la juventud sin futuro y con ganas de irse del país. En medio de ese contexto apareció el economista de peinado raro que prometía pelear contra la casta, quitarle impuestos a los trabajadores y a los emprendedores e implantar la dolarización.

P: Y muchos compraron la idea…

FA: Claro, en un país donde los últimos gobiernos no hicieron un laburo político para generar una cultura política en la juventud es entendible que parte de esa juventud compre la idea de la dolarización y la defienda hasta el día de hoy. Fueron millones de argentinos los que acompañaron esa idea y acompañaron la propuesta del gobierno libertario hasta llevarlo al poder. Hoy ya en el poder vemos como el gobierno hace exactamente lo contrario de lo que pregonaba en el prime time de la televisión y por lo que sus trabajadores lo votaron.

P: ¿Cuánto se alejó de las promesas?

FA: Mucho. Lejos está el gobierno de beneficiar a los laburantes, de sacar impuestos, de crear un contexto propicio para los emprendedores y que la industria nacional crezca. Por el contrario restituyen impuestos a los trabajadores, castigan a los emprendedores, permiten una liberación fabulosa de precios, de tarifas, de servicios. Además abren la importaciones, ya sabemos como termina este combo… ellos son las casta, Sturzenegger y algunos estudios de abogados empresariales que nada tienen que ver con el pueblo trabajador ni con los emprendedores.

P: Sin embargo, muchas encuestas muestran que mantiene un aceptable nivel de apoyo.

FA: Sí, y ahí es dónde nos tenemos que preguntar porqué, porqué, pese al fenomenal ajuste y al descalabro del gobierno, muchos trabajadores lo siguen apoyando. Tenemos que ver que el peronismo y la CGT aún no han sabido ofrecer una salida a esto, una alternativa clara e inteligente y por el contrario lo único que ofrecen es un pasaje al pasado.

P: ¿Reclama un cambio dirigencial?

Sólo digo que cuando el compañero está desencantado porque el gobierno actual le mintió en la cara, pero prende la televisión y ve que están las mismas caras de siempre, y con las mismas ideas, el compañero dice estoy caliente pero no voy a volver ahí, al pasado no vuelvo, sigo apoyando acá. Antes que nada el movimiento obrero no puede quedar frente a la sociedad como un grupo que lo único que sabe hacer es pararse en la vereda de enfrente, tirar piedras y hablar de voltear un gobierno al cual millones de trabajadores lo han votado… la pelea no pasa por ahí, haciendo eso lo único que estamos logrando es que esos trabajadores se alejan cada vez más y cada vez que salimos nosotros respaldan más al presidente.

P: Se nota en tus palabras cierto enojo con la CGT

FA: Estoy enojado con la situación, creo que le pusimos la alfombra roja a Milei para que sea presidente, y esto va de la mano del antisindicalismo que hoy se instaló fuerte en nuestra sociedad, y más en la juventud. Antisindicalismo que se generó en rechazo a la dirigencia actual. Escucho algunos dirigentes en televisión hablar de voltear al gobierno y me parece que están un poco fuera de foco, ya que este gobierno llegó a través del voto, y nosotros no somos golpistas. El pueblo no cree en antiguos métodos, qué, por otro lado, lo único que hicieron entre otras cosas fue volcar a la sociedad a una postura antisindical, y antiperonista. Algunos no entienden y proponen salir del pozo cavando, como si fuera un capítulo de los Simpsons. De ahí mi enojo cuando veo que estos compañeros solamente logran con sus declaraciones hacerle el juego al gobierno en esta pelea contra los sindicatos. Mi enojo se genera cuando veo que la CGT está perdiendo el rumbo, y cada vez se aleja más de su esencia peronista, por ende se aleja de la idiosincrasia del pueblo trabajador. Y eso el pueblo se lo factura a la central.

P: ¿Cuál debería ser el camino entonces?

FA: Al folclore sindical de los paros generales y las movilizaciones, que no vamos a abandonar porque es parte de nuestra esencia, lo tenemos que complementar con capacitación, preparación, formación de delegadas y delegados para darles las herramientas sobre una base de conocimiento peronista. La batalla la tenemos que ganar no sólo en las calles con los paros generales y las movilizaciones sino también en el campo de la ideas. Dar las herramientas para mostrarle a esa trabajadora, a ese trabajador que defiende las ideas liberales, con evidencia histórica y empírica, que el modelo sindical peronista argentino ha sido y es el único que dignifica, llevó y puede llevar progreso a los trabajadores y a la nación, para que los nuevos miles de trabajadores se sumen a luchar por sus derechos, por una argentina digna para los todos los que laburan.

La mirada de Facundo Aveiro tiene un gran valor ya que se trata de una visión reflexiva y crítica, de un secretario general de un gremio de CGT, que intenta acercarse y entender a quienes votaron y apoyan al presidente Javier Milei.