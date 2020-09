Andrada podría irse: "Empecé a jugar de grande y para nada estoy salvado"

"Depende de lo que venga, hay que analizar. No es fácil tomar una decisión. En este mercado no hubo nada por todo lo que pasó. Pero si llega a venir algo lo analizará el club a ver si le sirve y yo también. Uno nunca pierde la esperanza de jugar en Europa", sostuvo el Flaco y encendió las alarmas en el hincha, que lo considerado indispensable dentro del once.

Además, en el momento entregar sus razones, manifestó: "Uno arrancó a jugar de grande, uno no está salvado. Si me tengo que retirar hoy, tengo que buscar trabajo porque mi familia no está bien económicamente".

Igualmente y más allá de la preocupación que pueden generar las declaraciones que hizo en Fox Sports, la realidad es que la cláusula de salida del ex Lanús es de 25 millones de dólares, una suma que difícilmente afronte algún equipo en la actualidad. Hace unas semanas, había trascendido un rumor de una posible oferta de 12, y que no iba a ser suficiente.

A la hora de hablar de lo estrictamente deportivo y tras la resonante victoria que consiguió el equipo ante Libertad en Paraguay, el arquero no se sacó presión y dijo que el Xeneize es, por obligación, candidato al título: "Siempre fue candidato, por el club, por la gente. Te lo exige. Nosotros dimos una buena imagen, pero no hay que quedarse con eso. Libertad venía con muchos partidos encima, DIM también. Hay que seguir por este camino. Una victoria nos acomoda y hay que sacar la mayor cantidad de puntos para después en los mano a mano definir en casa".

Y a la hora de analizar el 2 a 0 sobre el conjunto de Ramón Díaz, hizo hincapié en la buena forma en la que se mostraron, pese al poco tiempo y las dificultades que se generaron en la preparación, debido al brote de coronavirus que sufrió el plantel: "En ese sentido me sorprendieron hasta a mí mismo los chicos. Pensé que nos iba a costar un poco más por el tiempo parado que estuvimos, más no tener prácticas de fútbol. Por suerte, todo lo contrario. Muy feliz con el grupo que se armó, y hay que seguir por este camino".