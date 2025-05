Atento Colapinto: Doohan chocó, pinchó y abandonó el GP de Miami en primera vuelta

Doohan no solo terminó en los últimos puestos, lejos de sumar puntos, como en las últimas carreras. Si no que ni siquiera terminó la carrera y la abandonó más temprano imposible. Además, Alpine se quedó sin un corredor en el GP de Miami muy pronto por una mala decisión del australiano.

Lawson lo había adelantado y Doohan quiso ir por adentro, pero no había lugar y el toque fue inevitable. Con la ansiedad de no quedar relegado del pelotón tan pronto, el australiano hizo una maniobra sin lugar para hacerla. "Me pegaron de lleno. No sé qué estaba haciendo el Alpine", acusó Lawson, quién logró salir adelante como pudo.

El que no pudo fue el australiano que no solo tuvo una mala audacia, sino que también pinchó la rueda. Lejos de los boxes para arreglar el auto, no tuvo más remedio que abandonar. Por otro lado, los rumores sobre la vuelta de Colapinto están cada vez más fuertes.

El periodista francés Julien Fébreau, del Canal + aseguró que la idea del equipo es que el pilarense reemplace a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, la próxima carrera tras Miami, el fin de semana del 18 de mayo.