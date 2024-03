Battaglia reveló qué le dijo Almendra que lo motivó a excluirlo del plantel

Devenido en entrenador, el santafesino puso en juego su historial y aceptó en 2029 sentarse en el banco del Xeneize donde logró tres títulos (Copa Argentina, Copa de la Liga y torneo de Primera División) pero así y todo no escapó a las críticas despiadadas por no haber logrado un torneo internacional, algo que al clube le viene resultando esquivo desde 2007.

Battaglia se desgastó como DT, fue el fusible de la dirigencia de la dupla Ameal-Riquelme y quedó en la mira por un enfrentamiento con algunos jugadores del plantel ante la falta de resultados.

El caso más resonante fue la pelea que tuvo puertas adentro del predio de Ezeiza con Agustín Almendra, un jugador que asomó como una joven promesa con gran proyección y que poco a poco se fue apagando por sus actitudes tanto dentro como fuera de la cancha.

Hasta ahora nada se conocía de aquella pelea de la que se dijo hubo insultos y hasta forcejeos, pero Battaglia decidió romper el silencio y revelar lo que realmente sucedió en marzo de 2022 que motivó excluirlo del plantel de Primera.

"Las reglas están para cumplirse. Si no, es cualquier cosa. Cada uno hace lo que quiere. Vos estás en un grupo y sos parte de esto. Hay una cabeza, un entrenador y una parte dirigencial", declaró el DT en una entrevista con TyC Sports que se verá en el próximo "Líbero versus".

Luego, Battaglia admitió que hubo frases muy fuertes que le dijo el mediocampista y que lo llevaron a decidir marginarlo para siempre: "Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre", fue la primera.

"Lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte, donde me dice: 'Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo'. Menos mal, solamente ganaste cuatro...", contó el satafesino entre risas.

"Quizá le comen la cabeza desde otro lugar y los confunden, y llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizá el entrenador piensa otra. Si veo que no está bien o haciendo las cosas bien, tengo que elegir. Si no, ¿para qué estás ahí?", sentenció el DT.

Almendra nunca recibió el indulto y acabó yéndose de Boca, y actualmente forma parte del primer equipo de Racing, mientras que Battaglia aguarda una nueva oportunidad para dirigir.