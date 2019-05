Cinco momentos en la carrera de Ayrton Senna

A 25 años de la muerte de uno de los más grandes ídolos del deporte brasileño, lo recordamos con 5 momentos inolvidables

Gran Premio de Mónaco 1984 | El nacimiento del mito

Gran Premio de Mónaco 1984

Ayrton Senna es, para muchos, el mejor piloto bajo las peores condiciones climáticas. El mejor en esas carreras en las que no depende tanto del auto, sino del hombre que está al volante. Durante el Gran Premio de Mónaco 84, con su Toleman-Hart, partió de la 13° posición y fue escalando hasta llegar al segundo lugar. En la vuelta 31, cuando le pisaba los talones al líder Prost y no paraba de descontarles segundos en cada giro, los comisarios decidieron detener la carrera. Senna no pudo hacerse con la victoria, pero el mito comenzaba a nacer.