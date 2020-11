El Diez nos regaló momentos mágicos dentro de las canchas de fútbol, pero fuera del rectángulo verde fue protagonista de imborrables momentos, y autor de memorables frases que son utilizadas día a día por miles de argentinos.

Entre ellas se encuentra la famosa "Se le escapó la tortuga", cuyo origen fue revelado por Guillermo Coppola en diferentes programas, entre ellos los de Jey Mammon y del Pollo Vignolo.

maradona coppola.JPG Diego Maradona y Guillermo Coppola

"En casa, mis amigos vienen cuando quieren: Diego vivió acá. Acá se le escapó la tortuga. Esa frase nace acá", explicó el exrepresentante del Diez.

"Yo vivo pegado a la residencia del embajador de los Estados Unidos. Una noche, llegamos con Diego, llamo al encargado que estaba en la vereda, le digo 'Miguel ¿qué pasa?'. 'Es una locura, perdieron la tortuga'. '¿Qué tortuga?'. 'La tortuga del hijo de Cheek', que era el embajador", agregó Coppola.

"Pasan dos días. Una noche, Diego me dice '¡Guille!'. '¿Qué pasa, Diego?'. 'Necesito que me acompañes hasta la cochera'. '¿Qué pasó?'. 'Por favor, acompañame'. Bajo. Me dice: '¿Qué es aquello que está allá?'. Era la tortuga. Él se bajó de la camioneta, pisó algo, la levantó con la derecha. La tortuguita voló", concluyó Guillermo Coppola.

