El anuncio de Gustavo Alfaro aceleró los tiempos cuando no era necesario

En la conferencia de prensa luego del triunfo xeneize, que poco sirvió, el entrenador dio a entender que terminará estos seis partidos que le faltan y dejará el cargo. Vale recordar que en diciembre habrá elecciones presidenciales en el club y que eso también influye en su futuro, ya que el habrá que ver qué rumbo quiere tomar el candidato ganador.

Si uno se deja llevar solamente por la conferencia de prensa post partido, hay que decir que Alfaro dejará de ser el técnico en diciembre. El mismo enfrentó a los micrófonos y dejó una frase lapidaria, que fue la siguiente: "Quiero tratar de terminar de la mejor manera los partidos que nos faltan y después irme a mi casa y recuperar mi vida". Todos los que escucharon esa declaración dieron por terminado su ciclo a fin de año.

ADEMÁS:

Además, no fue la única frase llamativa. En otra, hasta habló en pasado al asegurar: "Me siento orgulloso de haber estado todo este tiempo en Boca, no es fácil el escarnio público y que te peguen, a veces con bajeza. Siento que aprendí mucho en este tiempo, estoy orgulloso del plantel que tengo".

Sin embargo, dejando de lado estas fuertes palabras, el técnico todavía estaba muy dolido por la eliminación y hay que ver si él mismo quiere seguir. En ese caso, debería ver qué ocurrirá con las elecciones y qué intenciones tendrá el nuevo presidente.

Lo único que pareciera que podría encarrilar un poco el barco es si River pierde la final de la Libertadores y Boca logra terminar el año como líder de la Superliga. En ese caso, más allá de la dolorosa eliminación, el Xeneize estaría arriba en el único certamen que disputarían los rivales de siempre.

Sin embargo, parece muy complicado que continúe. Luego del partido habló como si su ciclo estuviera terminado y es lo que parece, aunque a fin de año se verá...