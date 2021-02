Johny Espósito sobre Maradona: "Mi tío no quería vivir"

Espósito se mostró muy emocionado en lo que fue su primera nota en televisión, y no pudo evitar quebrarse cuando vio una foto de él junto a Don Diego.

"Al principio, era jodido. Estar acostumbrado a salir a comprar y ya no poder hacerlo, no debe ser nada fácil. Por eso él en el último tiempo, no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato. Si vos le preguntabas que es lo que quería hacer si no fuera Maradona, él te decía ir al supermercado", con en referencia a como era para él ser Diego Maradona.

"Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota", manifestó en relación a la última noche de su tío, la cual fue como normal sin nada que llamara su atención.

A la mañana siguiente Diego estaba sin vida. "Tipo 11 llegaron los médicos y no reaccionaba", expresó.

"Fue inesperado. Se me pasaron millones de cosas. Uno no quería que llegue nunca ese momento. Pero pienso que no sufrió", explicó el sobrino de Diego. "Diego era el tío. La persona a la que le debo todo". Hablándole directamente a Diego, dijo: "Siempre te voy a estar recordando".