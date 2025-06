La frustración de Franco Colapinto por haber terminado 15º: "No fue lo que queríamos"

"Obviamente no fue lo que queríamos. No pudimos controlar la degradación, fue una carrera larga. Creo que hay que trabajar mucho para volvernos fuertes y entender qué es lo que pasó, cuál es el problema grande de este fin de semana. Por momentos no éramos tan constantes. A veces, íbamos más rápidos y cerca de Pierre (Gasly, su compañero) y, después, perdíamos más tiempo", expresó Colapinto una vez terminado el GP en el circuito catalán.

Desde los entrenamientos libres del viernes, el pilarense tuvo un fin de semana para el olvido, ya que las dificultades con la degradación de los neumáticos y la falta de ritmo marcaron su desempeño en la pista de Barcelona. Incluso, un problema mecánico lo obligó a abandonar en la Q1 y eso lo llevó a largar en los últimos lugares.

Colapinto admitió que deberá analizar los factores que afectaron su rendimiento: "Tengo que entender por qué nos faltó ritmo. Me costaron las curvas lentas pero también en la recta". Y de cara al próximo Gran Premio en Canadá, evaluó: "Del viernes al sábado dimos un paso importante. Hoy nos costó mucho, creo que fue por diferentes factores que tenemos que entender mejor. Pero el paso que dimos del viernes al sábado fue bueno. Eso es de lo más positivo, pero hay que enfocarse en la próxima".

"Llego mucho más cómodo a un circuito que no conozco. Ya conociendo el auto, es un pasito adelante. Sólo hay que tratar de entender esos momentos en los que nos está costando y nos falta ritmo", remarcó.

colapintobarcelona6.jpg Franco Colapinto pidió enfocarse en el Gran Premio de Canadá, que se disputará el 15 de junio.

Antes de la carrera, el pilarense se sentía "confiado", más allá de todos los problemas con su monoplaza en las pruebas y la clasificación del fin de semana. "Vivimos peores días. Después de un día como el viernes, muy difícil, bastante lejos de Pierre, haber estado delante de él en la Q1, a 1 décima en la FP3, es la diferencia más normal porque es el piso que más o menos tiene él. Contento con el saltito que dimos", había asegurado en los boxes antes de la largada.

Sin embargo, ya con el GP de España consumado, el argentino manifestó su frustración, ya que venía de cosechar un 16º puesto en el GP de Emilia-Romaña (Italia) en su vuelta a la Fórmula 1 y una 13º posición en el GP de Mónaco.

Más allá del octavo puesto logrado por Gasly en Barcelona, Alpine quedó en el último lugar del Campeonato de Constructores con 11 unidades. Por delante, con 16, se ubican Aston Martin y Sauber.