La muerte del Chapa Suñé enlutó a todo el mundo Boca

Rubén Suñé, que hace muchos años y producto quizá del olvido y el trauma que viven muchos futbolistas cuando cuelgan los botines, intentó suicidarse, estaba internado con un delicado cuadro de salud en el Hospital Británico de la Ciudad Autónoma de Buenos Airees.

Rubén Suñé heredó la cinta de capitán de otro símbolo de la historia xeneize como ntonio Ubaldo Ratín. Y la lució con su capacidad futbolística y temperamento, porque era un jugador hecho a la medida de Boca, de esos número 5 que raspaban y tenían personalidad de sobra.

En una entrevista de la época de explendor, el Chapa Suñé contaba a la revista El Gráfico lo que significaba salir por primera al campo de juego como capitán de Boca con estas palabras: “Uno experimenta una verdadera conmoción interna cuando comienza a subir por la escalerilla del túnel y se encuentra con todo eso. Claro, a medida que pasan los años se va acostumbrando. Pero no deja de ser un impacto de renovada emoción todos los domingos. ¿La piel? Sí, se me pone como piel de gallina... Y hay cosas que uno no puede olvidarse nunca. El año pasado, cuando jugamos el partido contra River en que nos clasificamos campeones del Nacional, asistí al recibimiento más emocionante, más escalofriante, diría. Aquello fue la locura, algo fabuloso...Y personalmente no puedo ocultar el orgullo que siento al salir a la cancha con el brazalete de capitán. Porque en cierta manera representa el símbolo de Boca, el símbolo de un club muy famoso y muy querido, además de ser el representante de todos mis compañeros. El cargo de por sí está significando un consentimiento por parte del equipo, una ratificación de amistad, una prueba de que hay aprecio, de que se es buen compañero, de que se tienen condiciones morales. Y como esta estima no es de ahora sino que viene de antes, como sé que hay sinceridad, la distinción que me dieron mis compañeros me representa un halago enorme. Máxime en una institución que es conocida en todo el mundo y teniendo yo nada más que 23 años...”

El Chapa, que compartió aquél equipo inolvidable y supercampeón de Boca que conducía el Toto Lorenzo, fue compañero de Hugo Orlando Gatti, el Tano Vicente Pernía, Roberto Mouzo, el Chino Jorge Benítez, Marito Zanabria, Ever Mastrángelo, el Toti Carlos Veglio, entre otros. Y ya había entrado en la inmortalidad cuando el Club Atlético Boca Juniors lo homenajeó con una estatua (como a otros próceres futbolísticos de su historia) en la entrada de la sede de La Bombonera.

Fue el autor del gol de la final ganada a River en 1976

nRubén José Suñé, por mérito propio, entró en la historia grande del Club Atlético Boca Juniors y razones le sobraban. alcanzó la categoría de ídolo al entrar en el club de los futbolistas con más de 300 partidos con la camiseta xeneize, además de haber ganado muchos títulos, uno de ellos gracias al gol que el propio Chapa le marcó en la final del Nacional de 1976 a River, nada menos.

En sus pasos por Boca Ganó cinco títulos locales: Torneo Nacional 1969, Copa Agentina 1969, Torneo Nacional 1970, Metropolitano 1976 y Nacional 1976. Y tres iinternacionales: Libertadores 1977 y 1978 e Intercontinental 1977.

Daniel Angelici, el presidente de Boca, expresó: “Muy triste por la noticia, nos dejó el gran Chapa Suñé. Va a vivir por siempre en la historia grande del club, inmortalizado en la casa de todos los xeneizes”.

Jorge Ribolzi, otro de los inolvidables integrantes del equipo del Toto Lorenzo, expresó por su parte: “Chapa querido, amigo, el gran capitán, excelente persona y compañero !!! Hasta siempre Fenómeno”. Mario Zanabria fue compañero del Chapa y también expresó su dolor: Falleció El Chapa Suñè. Adios al Gran Capitàn.Hasta siempre querido amigo. Acompañamos a la flia en este dolor.Q.E.P.D”.

Y el ex dirigente Royco Ferrari escribió en las redes sociales: !Hoy nos dejó el Chapa Suñe. Tu recuerdo y tu gloria serán eternos, capitán. Abrazo grande a su familia y amigos. ¡Hasta siempre!”.

Hitos:

Rubén José Suñé nació el 7 de marzo de 1947.

Comenzó su carrera en Boca, camiseta que defendió entre 1967 y 1972 como prosional en su primera etapa.

Entre 1973 y 1974 pasó a formar parte de Huracán, en tanto que en 1975 fichó para Unión de Santa Fe, donde lo dirigió Juan Carlos Lorenzo.

Precisamente el Toto Lorenzo, al tomar la conducción de Boca en 1976, lo llevó otra vez al Xeneize para convertirlo en capitán de una era gloriosa.

1980 fue el último año en que jugó en Boca, tras lo cual se incorporó a San Lorenzo de Almagro, siendo integrante del equipo azulgrana que perdió la categoría. Fue así con la camiseta del Ciclón, y por las lesiones que lo tenían a mal traer, que terminó su carrera.