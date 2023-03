"Resultados hubo en este comienzo, pero no creo que Demichelis ni el mundo River quiera ganar como sea. Queremos ganar jugando bien y que los jugadores se vayan satisfechos", contó Ponzio, Secretario Técnico de River, que además aseguró que "nunca quise ser entrenador".

Además, expresó sus sensaciones sobre Demichelis: "Lo veo bien. Desde el primer momento que lo conocí a Martín sabía que tenía una idea, y va a llevar tiempo para que sea completa. Se vieron cosas al principio. Lo veo bien, preparadísimo y trabajando. Hay que dejar que corra el tiempo y que ponga su impronta en el plantel. Nosotros lo vamos a apoyar en el lugar que nos toque".

YVG37BE26VHCXFGEXSKCFNUYRY.jfif

Luego, en esta charla con TyC Sports, sostuvo que no hay que compararlo con Marcelo Gallardo: "Es lo peor que podemos hacer. Trato de no hablar del pasado, no está bueno. Hay que sostener lo que hizo Gallardo y seguir poniéndole ladrillos para que se siga construyendo. Para que las cosas sucedan tiene que haber un proceso y ser sostenido".

Por último, Ponzio contó cómo es su día a día en esta nueva función: "Estoy cerca de todo, estar con el plantel me gusta. Enzo me abrió el lugar y me dijo que actúe de la manera en la que me sienta cómodo. Nunca dudé en seguir estando cerca del plantel".

"La idea es que los jugadores me digan las cosas y ser un nexo con la dirigencia. Quiero ayudar, encontrar un lugar. Vamos a acompañar y ser positivos siempre. Estoy muy agradecido, me siento como que nunca me fui", cerró.