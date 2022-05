Messi: "Ahora pienso en este Mundial, después veré"

Como pocas veces antes, La Pulga dejó conceptos acerca de su presente futbolístico, sobre lo que fue su año, su momento en el PSG, el Covid, la muerte de Diego Maradona, las críticas y el gran objetivo: el Mundial de Qatar 2022 que puede ser el último de su carrera.

En diálogo con TyC Sports, Messi dejó declaraciones para todos los gustos como estas:

La Finalissima

"Es una competición oficial, avalada por FIFA, es una Copa más para nosotros y la queremos ganar".

"Es una linda prueba para nosotros para mejorar y seguir creciendo, es la campeona de Europa, de haber estado en el Mundial sería una de las favoritas"

"La verdad es una locura que haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial, con lo que significa eso y con lo que es Italia en la historia de los mundiales".

"Es una lástima porque ahora también tengo compañeros y amigos en el equipo, dos grandes personas con quienes hice muy buena relación y me ayudaron mucho, sobre todo (Marco) Verratti, y me da mucha más pena".

La Selección y el próximo Mundial

"Ganar el primer partido del Mundial es clave. Nos estamos preparando bien para cuando llegue ese momento".

"Ya sabemos que no hay rivales fáciles. Nos pasó en el mundial pasado que celebrábamos rivales fáciles y se nos terminó complicando. México es una selección que juega muy bien con un DT que nos conoce bien a nosotros".

"Es una selección que le puede dar pelea a cualquiera. Estamos preparados para jugar contra cualquiera".

"Mantener el arco en 0 siempre te da más posibilidades. Quedó demostrado en todas las competencias no sólo en la Eurocopa sino también en la Champions".

"Cada uno sabe lo que tiene que hacer adentro de la cancha. A mi me gusta jugar con la pelota, pero si nos toca hacerlo de otra manera estamos preparados”

"No sé, ahora pienso en este (Mundial) y después veré. Pueden pasar muchas cosas, nunca imaginé que iba a terminar jugando en otro lado que no fuera el Barcelona y me tuve que ir... El fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, (jugar el Mundial de 2026) pero no tengo nada claro".

"Ya me vienen matando con que corro poco, que camino... Imaginate, ¿sabés qué...?".

La Copa América 2021

"Siempre jugué para mi y para ganar fuese donde fuese. Después de todo lo que pasamos con mi familia, sabiendo que tenían que comerse un montón de cosas, haber conseguido la Copa América fue cerrar eso".

"No sólo importa ganar. Nosotros antes habíamos hecho mucho y no se había valorado. Llegamos a una final del mundo y fuimos injustamente maltratados. Esta bueno que la gente se haya dado cuenta".

"En Argentina hablan de mi con mucho más respeto. Sentí mucho el respaldo".

Su presente en el PSG y la eliminación de la Champions

"Lo de Real Madrid nos mató. A mí, a todo el vestuario en general, a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición, y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe".

"Sabía lo que podía llegar a pasar con el Real Madrid. Ellos los primeros quince minutos se te vienen encima y tenés que aguantar. Dolió mucho en el vestuario quedar afuera así. Me da bronca no estar en la final".

"Es entendible el enojo de la gente del PSG. Nunca me había pasado algo así de hecho todo lo contrario en Barcelona. Con Ney fuimos los más señalados".

"Sin quitarle méritos al Real Madrid no era el mejor equipo de todos pero ganó".

"No fue lindo que me silbaran y que este mi familia presente. Apenas termino el partido le pregunté a Antonella que habían dicho y que habían sentido. Thiago se la pasa mirando videos míos en YouTube".

La muerte de Maradona

"Voy a contar algo que nunca conté: estaba la noche anterior con Antonella acostado y diciendo: 'Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo...' (...) Fui arriba, adonde tengo el museo con las camisetas a buscar una camiseta de la Selección, algo... Y una puerta que siempre está cerrada, estaba abierta, y arriba de una silla estaba la 10 de Newell`s... Pero esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía (esa camiseta) ahí porque yo ni me acordaba que la tenía, y miré así y dije: 'Ya está, es esa'".

Embed ¡FUAAA, EL DIEGO!

El Covid

"La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo; tuve mucho tos, dolor de garganta y fiebre. Pero lo peor fueron las secuelas y me costo volver a arrancar. Estuve un mes y medio sin poder correr y entrenar".

Las declaraciones de Mbappé sobre Sudamérica

"La verdad es que no sé lo que dijo ni cómo lo dijo, pero muchas veces lo hablamos y decíamos: '¿Sabés lo difícil que es clasificar al Mundial?"

"Si ustedes tuvieran que ir a jugar allá, a Colombia, con altura o el calor, a Venezuela... Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones con grandes jugadores, y el fútbol cada día está más igualado".