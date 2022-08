En una entrevista realizada para el podcast The Pivot, Mike Tyson afirmó que todo el dinero que logró ganar como boxeador, se lo gastó en complacer mujeres, afirmando que a algunas les compró autos de lujo a cambio de compartir un fin de semana con él.

Mike.webp El boxeador se gastó 500 millones de dólares en casi 16 años.

Con las adicciones también atravesó años difíciles y contó que su último “millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación, porque de los $500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años. Parecía muchísimo dinero, pero se acabó”, expresó Tyson.

Tyson y la fortuna para sus hijos

Al referirse a la herencia que le dejaría a sus hijos, reveló que lo que peor podría hacer es dejarles dinero.

“Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría dejándoles dinero. Les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos. A sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores. Mimándolos con dinero se rendirían ante la primera adversidad”, sentenció.