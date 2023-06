Etcheverry, nacido en La Plata hace 23 años y ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, perdió con Zverev (27), exnúmero 2 del planeta, luego de tres horas y 23 minutos en un intenso partido jugado en la cancha central Philippe Chatrier del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

Zverev, nacido en Hamburgo hace 26 años, impuso su mayor categoría y sobre todo experiencia en Grand Slam, de hecho había perdido en las semifinales en 2021 ante el griego Stéfanos Tsitsipas y en las de 2022 frente al súper campeón español Rafael Nadal, ausente este año por una lesión que lo tiene a maltraer desde febrero pasado.

"Creo que voy a ganar en confianza. Me preparé para intentar llegar a la segunda semana y lo he logrado. Me he sentido con posibilidades de ganar. Me voy con la cabeza alta, jugué a un nivel muy alto y si sigo a este nivel voy a lograr resultados, ojalá pueda tener otras oportunidades como esta", indicó el de La Plata.

El tenista, que hasta este año no había ganado un partido en un Grand Slam, dará un fuerte salto en el ránking, donde se situará en el puesto 31, lo que le abre las puertas de importantes torneos.

"También me sirvió para darme a conocer. La confianza de saber que puede tener resultados en torneos grandes siento que me va a cambiar la forma de encarar los partidos en el futuro", indicó.

Zverev pudo aprovechar una de sus tres oportunidades de quiebre que tuvo para apoderarse de un muy parejo primer set por 6-4 tras casi una hora de juego.

Pero en el segundo parcial el alemán bajo en la intensidad de sus golpes, mientras que Etcheverry comenzó a lastimar mucho más y a reducir la cantidad de errores no forzados. El argentino consiguió el tan ansiado quiebre en el sexto game para colocarse 4-2, pero inmediatamente sufrió la pérdida de su servicio.

De todas maneras, Etcheverry volvió a romperle el saque al alemán y mantuvo el suyo para llevarse el parcial por 6-3.

En el tercer set el platense se puso rápidamente 2-0 en ventaja, pero Zverev volvió a mostrar su mejor tenis, consiguió dos quiebres consecutivos y se impuso 6-3 para ponerse dos sets a uno.

Finalmente, en el cuarto set le alcanzó con un solo quiebre al ex N2 del mundo y finalista del US Open en 2020 para conseguir el 6-4 definitivo que le dio el triunfo tras 3 horas y 22 minutos y el boleto a las semis.

El alemán, semifinalista en Roland Garros en las tres últimas ediciones, jugará su próximo partido frente el vencedor del cruce que completará los cuartos de final más tarde entre el noruego Casper Ruud (4) y el dinamarqués Holger Rune (6).