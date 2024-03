El dolar blue arrancó marzo en alza y cerró en $1.050

En lo que respecta a los dólares bursátiles, el dólar contado con Liquidación (CCL) avanza 1%, a $1.082,54, mientras que el dólar MEP gana 1,5%, para ubicarse en $1.048,00.

En tanto, la cotización promedio del dólar minorista fue de $885,87, con una baja de $1,62 respecto de ayer, mientras que en el balance semanal la divisa avanzó $2,22.

El denominado dólar tarjeta para compras en el exterior se ubicó en $1.417,39 por unidad.

Por su parte, la cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $842,50 con una suba de 30 centavos respecto de su último cierre, que representó un incremento de $3,60 con relación al viernes pasado.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 433 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 62 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 699 millones.

El Banco Central (BCRA) adquirió US$ 68 millones de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumuló en los últimos cinco días un saldo positivo de US$ 245 millones

De esta manera, desde el 13 de diciembre suma US$ 8.560 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en US$ 27.328 millones, representando un incremento de US$ 643 millones respecto de la víspera.

El Merval sube 2,71% y acciones de firmas argentinas en Wall Street operan con subas de hasta 3,3%

El índice S&P Merval subía 2,71% y se ubicaba en 1.042.288,83 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street ascendían hasta 3,3%.

En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de BYMA y Transportadora de Gas del Norte mostraban incrementos de 7,49% y 5,27%, en ese orden.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de ascensos, en una jornada en la que YPF lideraba ese lote con una suba de 3,3%.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares anotaban descensos de hasta 1,5%, mientras que los títulos en pesos operaban con subas de hasta 0,4%.

Así, el riesgo país se ubicaba con un retroceso de 0,70% en 1.693 puntos básicos.

Las principales bolsas internacionales y el petróleo registraban hoy resultados positivos en sus activos y en los mercados de referencia.

Los mercados de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados en su mayoría positivos, según la agencia de noticias Bloomberg.

Hong Kong subió 0,47%, Seúl 0,37%, Tokio 1,90% y China ascendió 1,12% en el índice Shenzhen y 0,39% en el Shanghái; en tanto Taiwán cayó 0,16%.

En Europa las principales bolsas operaban con mayoría de resultados positivos: París subía 0,05%, Milán 1,05%, Madrid 0,70%, Londres 0,86% y Frankfurt 0,35%.

En los mercados de Nueva York su principal índice, el Dow Jones Industriales, ganaba 0,13% y se ubicaba en 39.046,49 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 ascendía 0,48% y el tecnológico Nasdaq subía 0,69%.