La balanza comercial cerró 2022 con superávit de US$6.923 millones

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre, el intercambio de bienes con el exterior dejará una ganancia de US$ 1.102 millones, contra los US$ 371 millones de igual mes del 2021.

En diciembre de 2022, las exportaciones alcanzaron US$ 6.119 millones y las importaciones, US$ 5.017 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 13,0% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 11.136 millones.

De esta forma, la balanza comercial registró un superávit interanual de US$ 1.102 millones.

Fm2298OWAAc4DHs.jpg Indec: balanza comercial.

Las exportaciones cayeron 7,1% respecto a igual mes de 2021 (-US$468 millones) debido a una baja de 13,1% en las cantidades, ya que los precios se incrementaron 6,8%. En términos desestacionalizados, las exportaciones descendieron 8,6% y la tendencia-ciclo, 1,8% con relación a noviembre de 2022.

Los productos primarios (PP) disminuyeron 26,4% y las manufacturas de origen industrial (MOI), 9,4%; mientras que los combustibles y energía (CyE) aumentaron 7,5% y las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 5,4%.

Las importaciones disminuyeron 19,3% respecto a diciembre de 2021 (-US$1.199 millones) debido a un descenso de 21,8% en las cantidades, puesto que los precios crecieron 3,3%.

En términos desestacionalizados, las compras al exterior cayeron 2,0% y la tendencia-ciclo, 3,0% con relación a noviembre de 2022. Todos los usos económicos registraron variaciones negativas.

Fm23X6iWAA4YzV-.jpg Indec: balanza comercial.

Combustibles y lubricantes (CyL) cayó 38,6%; resto, 35,4%; mayormente debido a la disminución de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes de capital (BK), 23,9%; bienes intermedios (BI), 19,3%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 10,5%; bienes de consumo (BC), 8,4%; y vehículos automotores de pasajeros (VA), 5,2%.

El saldo de la balanza comercial fue de US$ 1.102 millones, US$731 millones superior al saldo de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de US$ 371 millones.