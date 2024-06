Para la mujer argentina, la elegancia cuesta muy cara

Así lo determinó un relevamiento de la consultora Miglino & Asociados que consultó precios de la ropa en más de 1.200 comercios a lo largo de 15 provincias de la Argentina , a partir de una canasta de cinco prendas (saco, pantalón, polera, pulover y campera).

Como en comparaciones anteriores, también en este caso se aplicó la metodología que consiste en considerar el valor de las marcas más caras y el de las más baratas haciendo un promedio.

"Hemos tomado 30 marcas como Kosiuko, Awada, Nuevos Ayres, Ver, Rapsodia, Rimmel, Westwood, Sweet, Peuque, Markova, Yagmour, Materia, Normandie, Le Utthe, Como Quieres que te Quiera, Sail, Cuesta Blanca, AYNotDead, Vitamina, Allo Martinez, Akiabara y otras marcas más pequeñas que representan el 98% del mercado argentino de ropa femenina", precisó el informe.

De esta manera, el valor promedio obtenido para el set de 5 prendas propuesto fue de $ 495.000, lo que al tipo de cambio oficial ($ 888 del 25/6/24) da un precio en dólares de US 557. De manera desagredada, el set completo se compone de saco ($140.000), pantalón ($90.000), pulover ($76.000), polera ($69.000), campera ($120.000).

Ese mismo conjunto de prendas cuesta en Dubai U$S 499, en Mónaco U$S 489, en Japón U$S 470, en Italia U$S 449, en Francia U$S 429, en Estados Unidos U$S 409, en España U$S 399, en Brasil U$S 319 y en México U$S 289.

"Pantalones de jean para mujer entre los 80 y los 99 mil pesos o su equivalente en dólares U$S 90 y U$S 111 es algo impensable en Paris, Nueva York, Madrid, Tokio, Roma, San Pablo o México DF para ese mismo producto de gama media. Solamente marcas como Louis Vuitton, Hermès, Armani o Jean Paul Gaultier tienen valores en ese orden", consideró Javier Miglino, titular de la consultora.

"En Argentina se venden unos 96 millones de prendas femeninas al año", precisó el abogado que indicó que el valor de los cinco productos relevados en el país ($495.000 o U$S 557) "supera el promedio de las 10 marcas de ropa más vendidas en Dubai, Mónaco, Estados Unidos de América, Japón, Francia, España, Italia, México y Brasil".

"En el estudio pudimos establecer que hay pantalones de jean para mujer a más de 90 dólares cada uno, un precio que simplemente no puede encontrarse en Japón o Italia, Francia, España, México y Brasil para esas marcas", agregó.

Según el informe, solamente etiquetas como Louis Vuitton, Versace, Armani o Jean Paul Gaultier que en Argentina no se fabrican ni se venden, alcanzan esos precios. "Por caso, el mismo producto cuesta mucho menos en Paris, Madrid, Nueva York, Tokio, Roma, México DF o San Pablo", agregó Miglino.

Para ejemplificar la desmesura que adquiere el precio de la ropa en Argentina, el especialista hizo hincapié en un tipo de prenda que se puso de moda: las camperitas de plástico. "Un capítulo aparte merecen las camperitas cortas que en apariencia están de moda este otoño/invierno y obviamente ni abrigan ni duran más de una temporada", indicó.

"Cuestan en el orden de los 100 mil pesos, que llevado a dólares son 117 unidades de la moneda norteamericana; un valor que sería razonable en un producto de cuero pero tratándose de plástico que solo resiste unos pocos usos, las mayores explicaciones están de más", dijo Miglino.

Frente a esta realidad Miglino reiteró su acostumbrado consejo: comprar lo indispensable. "La ropa femenina que no es de etiqueta cuesta prácticamente lo mismo en todo el mundo y así en general, excepto en Argentina donde fabricantes y distribuidores no pueden quejarse de la falta de ventas".

Según su análisis, "si las mujeres argentinas compran unos 96 millones de prendas cada año, quiere decir que cada chica, señora o anciana se compra unas cuatro prendas anuales, lo que nos evita creer que hay pocas ventas en el rubro".