Araceli González está muy feliz por el debut de su hija en el Bailando

Muy feliz se mostró Araceli por esta presentación y sostuvo: "Que esté vestida tan elegante, todo me encantó. Creo que subió la vara e hizo un baile súper elegante y glamoroso". Y agregó que "A mi no me sorprendió, pero entiendo que sí a todo el resto. Muchos no esperaban que pasara la primera ronda y yo, chapeau".

Finalmente habló sobre la posibilidad de probarse ella en la pista del Bailando, pero lo aclaró muy bien: "Ya me han llamado muchísimas veces y no es por pudor ni prejuicio, pero cada vez que hablamos sentí que no era para mí y se los agradecí. No siento que pueda rendir bailando y mucho menos estando en otros proyectos".