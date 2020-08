Danna Paola blanqueó al fin su relación con Sebastián Yatra

"Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer", aseguró la cantante mexicana en diálogo con el canal Telemundo. Sobre la supuesta relación con Yatra, Paola fue contundente: "Es de nunca acabar, pero lo vuelvo a decir. Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente yo estoy disfrutando de este proceso".

"Yo siempre tengo muy mala fama y me inventan un noviazgo con cualquiera que se me ponga enfrente, pero no es así".