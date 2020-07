Racing le entrega la llave del arco a Arias hasta 2023

En Racing, no quieren que el arco se vuelve un dolor de cabeza en el futuro. Porque hace unos meses se decidió, por razones económicas, no hacer uso de la opción por el pase del venezolano Carlos Olses (al que ahora le ofrecieron quedarse una temporada más a préstamo) y no se pudo llegar a un arreglo con Javier García, quien armó las valijas y el 30 de junio quedó libre. Entonces, con este panorama, Blanco, Milito y compañía, escucharon el reclamo que hace un tiempo había realizado Gabriel Arias, titular indiscutido debajo de los tres palos de la Academia, y se le formalizó una propuesta para mejorarle el contrato y que el mismo, que vencía el año próximo, ahora se extienda hasta diciembre de 2023.