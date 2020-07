YPF: la petrolera estatal abrió lista para retiros voluntarios de sus trabajadores

La Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) rechazó la iniciativa que, según dijo en un comunicado de prensa, busca reducir de 20.000 a 16.000 la cantidad de trabajadores en la firma.

En mayo, el presidente de la empresa Guillermo Nielsen había expuesto su preocupación por la cantidad de empleados de la compañía, pero aclaró también que no estaba pensando en un plan de despidos. Nielsen expuso el 19 de mayo pasado en la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas, que se realizó en forma virtual, donde explicó que el crecimiento del nivel de deuda sobre la producción total se quintuplicó en una década en la que, paralelamente, la cantidad de empleados por barril producido trepó también más de un 112%.

Ahora, la compañía no precisó oficialmente cuál es la cantidad de trabajadores que espera que adhieran al plan de retiros voluntarios, pero en el Supeh señalan que serían unos 4.000 en todo el país. En un comunicado, la organización gremial dijo: "Rechazamos terminantemente este procedimiento que, como ya lo vivimos anteriormente, precariza a los trabajadores que son inducidos y hasta a veces obligados por las jefaturas a aceptar el retiro".

La oferta de YPF contempla un monto equivalente a la "doble indemnización y preaviso, sin tope, con una mejora de la base de indemnización, aguinaldo y mejora en el salario base para el cálculo".