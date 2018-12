En 2019 no se correrán más los 1000 Kms del TC

nEl año que viene no habrá 1000 Kms de TC, anunció el titular de la ACTC, Hugo Mazzacane: “La carrera ha sido muy importante pero a la vez es una carrera costosísima,y eso me lo han hecho saber los pilotos. Algunos reciben aportes económicos extras, otros no, pero correr 1000 kms que representan cinco carreras normales, demandan una gasto muy importante. Por eso, y considerando la difícil situación que atraviesa el país, el año que viene no correremos los 1000 Kms. Esto puede servir para demostrar una vez mas que la ACTC escucha a los pilotos. No significa que el TC no corra el año que viene en Bs. As. Estamos conversando con la gente del autódromo, es probable que corramos una carrera normal. Noto en la gente que conduce al autódromo, buenas intenciones”.