Adabel Guerrero, muy sexy con una bikini rosa

“Con este día hermoso me dan mas ganas de entrenar!!! Amo los días de verano!! Uds???? ”, escribió Adabel Guerrero junto a la foto.

Sus seguidores en Instagramle dieron likes por doquier y un sinnúmero de comentarios elogiosos a su figura.

Más allá de sus intervenciones en Instagram, Adabel Guerrero este año tuvo un breve paso por “Cantando 2020”.

En el programa de Eltrece quedó claro que Adabel no tiene buena onda con Moria Casán. Sobre todo, luego de que “La One” mencionara en la pista a un ex novio de la bailarina que le reclama haberle pagado varias cirugías estéticas durante sus primeros años trabajando en los medios. Pero con el paso de las semanas, el tema no se enfrió y como la jurado sugirió que, además, podría tener problemas con su familia, la rubia estalló.

Al margen de esta irrupción televisiva, Adabel Guerrero es una de las protagonistas que integra la obra “Sex” que dirige José María Muscari.