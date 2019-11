Previamente, Mercedes Ninci había adelantado que el conductor no atraviesa un buien momento con su pareja, Guillermina Valdés, y por eso estarían separados desde hace diez días.

A raíz de esto, le envió un mensaje de WhatsApp a la panelista Any Ventura, en el que se mostraba molesto con la defensa que hicieron del conductor. “Te estoy viendo y me imagino que no estarás de acuerdo con el ladrón de Tinelli. Lo único que quiere es seguir robando y ustedes, con Beto a la cabeza, le dan manija a ese botón”, leyó Beto Casella al aire.

Coco Basile destruyó a Marcelo Tinelli: "Quiere seguir robando en la política"

“Si querés, decí que lo dije yo. Para terminar con el hambre hay que dejar de afanar”, conclute el mensaje.

“Algo tiene que haber pasado entre ellos porque Coco es un tipo de códigos”, lo defendió Tití Fernández, a lo que Casella respondió: “Capaz que Coco sabe algo que nosotros no. Lo de ladrón es un poco fuerte. Coco nunca tuvo pelos en la lengua”.

La acusación de Basile, viene seguramente de la movida de la que fueron parte tanto él como al propio Casella, a Héctor Bambino Veyra, Guillermo Coppola y Cacho Castaña en 2014 cuando “el cabezón” llegó al multimedio índalo y, entre sus primeras medidas como responsable de programación de C5N, decidió levantar el ciclo Buenos Muchachos.

El propio Casella no lo tomó demasiado bien en ese entonces y aludió a un recorte de sueldos como causa del final del ciclo más exitoso de esa emisora hasta 2014. “Nos echaron, nos pegaron una patada en el cu… Es la verdad, no hay muchos sinónimos para eso. A mí me dicen: ‘Puso un pie Tinelli y es raro. No le gusta la competencia, que le hagan sombra’. Y si él llega con su grupo, la ecuación es: llegó Ideas del Sur y Buenos Muchachos se tiene que buscar un canal”, dijo en esa ocasión al sitio Ciudad.

“El producto funciona bárbaro, es redituable, si hay gente capacitada para comercializarlo, se llenan de plata. Tuvo su correlato en el teatro, y no pedimos ni un peso. (…) No hay una explicación. El tema de bajar la plata a veces es una provocación para que… ¿no? Nosotros estamos grandecitos para ese tipo de cosas”, agregó Beto.

Por el lado del canal, negaron totalmente esta causa. "El único motivo fue el que se le comentó a él personalmente: los altos costos del programa, similar al de un formato de aire, muy complejo de afrontar para la emisora", dijo una fuente del canal sobre un ciclo que se hacía con un escritorio y los cinco integrantes alrededor de la misma.