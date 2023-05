Alberto Martín: "He tenido amores gays"

"He tenido amores gays… Siempre fui un tipo muy libre. No me preocupé por lo que pensaba el resto", dijo el actor en diálogo con Carmen Barbieri.

Mientras que agregó; “Tengo mucho que agradecerle a la comunidad gay, mucho. En mis comienzos tuvieron mucho que ver con mi carrera. He tenido amigos y amores”.

Fue entonces que la conductora lo felicitó por estas confesiones íntimas en su programa y por su valentía.

“¡Qué placer que lo digas!”, a lo que la otra parte retrucó: “¿Por qué no lo voy a decir? Pobre de aquel que no dice las cosas…”, dijo Carmen.

Lao1pW7Q.jpg Alberto Martín se confesó con Carmen Barbieri.

Mientras que quiso saber mucho más: “¿Tuviste relaciones homosexuales?¿Cuántas?”. “Sí tuve, no sé cuántas, no me puedo acordar. Era muy travieso”, sostuvo el veterano actor.

“¿Largas? ¿Alguna relación duró más de un año?”, consultó Barbieri, “Sí, claro... Hoy la juventud está en otra cosa. Ya no es tan importante ser varón o ser mujer, hoy es importante lo que sentís y expresarlo”, manifestó el actor. Además, hizo énfasis en que jamás se sintió juzgado. “Yo vengo de José León Suárez, un barrio en el que podía haber pruritos y era otra época. Pero siempre fui un tipo muy libre. No me preocupé por lo que pensaba el resto”, aseguró Alberto.

“¿Y tus hijos qué dicen? ¿Saben la historia?”, lo interrogaron. “No sé si lo saben, pero si no lo saben lo intuyen. Tienen un padre muy amplio”, indicó.

"¿Y con tu esposa lo charlaste?, preguntó Pampito. “¡Más bien! ¿Cómo no voy a charlar este tipo de cosas? Además, las cosas en nuestro medio eran todas muy públicas”, cerró el actor.

Pedro Almodóvar lleva historia de vaqueros gay a Cannes

La multitud de Cannes aclamó a Pedro Almodóvar antes de que presentara su más reciente película, "Extraña forma de vida", un western de 31 minutos protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke como vaqueros y antiguos amantes.

No hay nada como el fervor que recibe una nueva película de Almodóvar, uno de los cineastas más queridos del mundo. Pero quizá fue el doble para "Extraña forma de vida" que tiene una cuarta parte de la duración de una de sus producciones habituales. Tan frenética fue la escena, que muchos de los que tenían boletos no lograron entrar.

Cuando Almodóvar presentó a su elenco masculino en el escenario en el estreno del filme en el Festival de Cine de Cannes, algunos en la audiencia tuvieron que calmarse. John C. Reilly, presidente del jurado de la sección Un Certain Regard de este año, cruzó amablemente el pasillo con su sombrero para abanicar a un cinéfilo emocionado.

"No estaba seguro de hacer un western en mi vida, pero al menos hice un corto", dijo sonriente Almodóvar al día siguiente en una entrevista en la terraza de un hotel con vistas al Boulevard de la Croisette.

El cineasta español de 73 años ha comenzado a experimentar con películas habladas en inglés. Lo ha hecho ahora en dos cortometrajes: "La voz humana", con Tilda Swinton, y "Extraña forma de vida", patrocinado por Saint Laurent, y se está preparando para hacer su primera película en inglés después de abandonar "Manual para mujeres de la limpieza", una película que tenía planeada hacer con Cate Blanchett.

"Extraña forma de vida" nuevamente sugiere que Almodóvar trabaja tan fácilmente en inglés como lo hace en español. Pascal (quien no pudo estar para el estreno de la película) y Hawke interpretan a un par de expistoleros que se reencuentran 25 años después de una tórrida aventura. Reavivan brevemente su amor por el otro, pero la obstinada insistencia de uno en que una vida juntos es imposible conduce a un clímax violento.