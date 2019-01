Andrea Campbell contó un incómodo momento que vivió con Juan Darthés

En su testimonio, se refirió a un episodio que vivió hace más de diez años, cuando compartían un grupo de amigos, entre ellos, su esposa. Según su relato, se habían reunido para celebrar la Navidad cuando él se propasó con ella.

"Yo tuve una situación extraña en una Navidad. La verdad, le creí que se había confundido, pero ahora ya no sé, porque realmente creo que lo que el abusador quiere es someter al otro y demostrar que...”. La panelista fue interrumpida por el conductor del ciclo, Fabián Doman, quien no entendía a dónde iba su relato: “Pero, ¿qué te pasó?”.

Entonces, ella continuó: “Vino de atrás, me dijo '¿Vamos a comer?' y me pegó en la cola. Estábamos muchos matrimonios y yo estaba de espaldas. Recién había tenido a Esmeralda, con lo cual claramente no me podía parecer a María que tiene un lomazo. Y vino de atrás, me dijo '¿Vamos a comer?' y me pegó así (haciendo el gesto) en la cola con mucha intención", recordó.

Ante esa situación, su reacción fue pegar un salto ya que allí estaban todos sus amigos, incluso su marido. Entonces, "él me dijo 'uy, me confundí. Ja, ja...'. Fue una situación incómoda. 'Perdoname, creí que eras María', me dijo también. Yo tenía 20 kilos más que María”, aseguró.

A continuación, Campbell sentenció: "En el momento pensé que se había confundido. Pero meterle semejante mano en la cola a tu mujer en plena reunión de Navidad no me parece, pero ellos tienen sus usos y costumbres. La cuestión es que no era la mujer, era yo. Era una actitud de dominación y de yo la tengo más grande que todos".