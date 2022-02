Andrea Rincón: "No tengo sexo, es una decisión personal"

Mientras transcurre la temporada de verano, los rumores de que Andrea Rincón había comenzado una historia de amor con Fredy Villarreal, su compañero, comenzaron a aparecer. Es por ello que la actriz decidió hacerle frente al tema y contar realmente que es lo que está sucediendo.

andrea-rincon-y-fredy-villarreal-1293415.jpeg

La galardonada con el premio Carlos a mejor actriz por su labor en el espectáculo explicó: “(Con Fredy) no hay romance, mi amor es con la soledad. Ni siquiera hay picoteo”. Y agregó sobre el porqué de su soledad: “Yo estoy llena de amor pero no tengo sexo, sexo no hay lamentablemente. Es una decisión personal. Tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola”.

“En algún momento voy a decir ‘bueno, basta’. Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una erupción personal, en algún momento pasará”, agregó.

Asimismo reconoció que los rumores con el humorista podrían haberle traído problemas: “A veces, cuando dicen cosas así, me molesta porque en otros momentos me han escupido el asado. Pero en este momento no tengo a nadie a quien le pueda llegar a molestar lo que digan”.