Andrés Nara habló del robo y el escándalo sexual que lo involucra

El pasado martes 9 de julio en LAM (América TV), Yanina Latorre fue la encargada de dar la noticia, con lujos y detalles sobre la insólita sucesión de hechos que terminó en escándalo en la vía pública. Según la versión de la panelista, el padre de Wanda y Zaira, habría sufrido un robo en su casa, mientras intentaba hacer un trío sexual con Alicia Barbasola -su esposa- y otra mujer.

Embed

Por su parte, el mediático padre de las hermanas Nara intentó de desmentir la información y aseguró que nunca intentó tener relaciones con la mujer -a la que señalaban como la tercera pata del trio- pero si la que acusó del robo en su propiedad.

ANDRES NARAA.mp4

Ayer, miércoles 10 de julio, Andrés Nara habló con el programa "Intrusos" -América TV- con el objeto de intertar aclarar definitivamente la situación que atravesó el domingo 7, junto a su esposa Alicia Barbasola. Durante la comunicación telefónica, el padre de Wanda y Zaira empezó aclarando que “no tenía ningún problema con los bisexuales” y que “cada uno en su intimidad y abajo de la sábana tiene una tentación y una forma de ser”.

Embed

Luego de la primera aclaración, el mediático entró de lleno en aclarar los hechos que lo involucran en un supuesto robo con escándalo sexual incluido, “Conocimos a una chica, pero para hacer otro tipo de cosas, no ese nivel. A esta chica, la conocimos por medio de otra persona para hacer un streaming. Estábamos en casa haciendo el estudio de lo que íbamos a programar, todo para divertirnos un poco y hacer algo con Alicia. Cuando llegamos a casa, habíamos pedido sushi, nos descuidamos y nos dimos cuenta de que se había perdido el gato porque mi casa tiene un terreno muy grande”

DEsnudos.avif Andrés Nara y Alicia Barbasola, su esposa.

A continuación, detalló su versión cómo fue la secuencia que originó el escándalo “En el interín, justo era la final de Gran Hermano y Alicia nos dijo de verla. Nosotros tenemos Flow en la habitación. En ese momento me desaparece una importante suma de dólares de la mesa de luz. Yo había visto previamente que estaban ahí”.

En ese momento Andrés Nara empezó a dudar de esta mujer -que habían invitado a la casa- cuando se fue intempestivamente sin saludar y con la excusa de buscar al gato de Alicia que se había perdido. “Yo salí en la camioneta y la intercepté. No la bajé de los pelos como dijo Yanina, pero sí la encerré. Ella pudo abrir el portón porque Alicia le había dicho cómo. Ahí le empecé a gritar ‘¿Dónde está la plata?’. Era tarde, los vecinos empezaron a filmar y llegó la policía. La revisaron, pero no tenía la plata”.

Captura de pantalla 2024-07-12 a las 11.40.34a.m..png

Cuando le preguntaron si habían intentado tener sexo con la mujer, Nara fue aclaró “Para nada. Hay cosas que están diciendo que son terribles. Que yo la estoy llevando a Alicia para que ella haga algo. Es una ridiculez de una mente perversa. Yo no tengo nada en contra de esa práctica, no está mal, pero no sé por qué me quieren involucrar a mí en algo que no pasó”.

Además, el mediático explicó la situación actual que están atravesando “Tenemos el teléfono hackeado hace un año y medio. Yanina lo sabe. En ese contexto es muy difícil aclarar ciertas situaciones. Yo no digo que Yanina inventó, la confusión es porque nosotros tenemos el teléfono hackeado. Acá se está mezclando la parte hackeada con la verdad y el culebrón mediático es difícil de manejar. Me enojo porque me están acusando de falsear la verdad”.