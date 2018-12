Prófugos es una de las bandas chilenas de mayor éxito y ayer sorprendieron cuando anunciaron que se retiraban de los escenarios pero por una presión que hizo Charly Alberti, el ex batero de Soda, quien varias veces los habría amenazado.

“Todo esto lo voy a echar mucho de menos, pero estoy haciendo lo que me pidieron”, contó Felipe Reyes al suplemento Culto del diario chileno La Tercera, días antes del último concierto. Según contó en octubre recibió un llamado telefónico del baterista de Soda Stereo para que abandonara el proyecto tributo a su banda.

ADEMÁS:

“Ya en 2016 le había escrito a uno de nuestros productores, diciéndole que teníamos que dejar de tocar sus canciones. Y ahora estaba muy pesado, insistiendo en que teníamos que dejar de hacer esto”, le dijo al periódico trasandino.

“Me dio pena, porque uno se saca la mugre para armar un espectáculo de primer nivel, a la altura de lo que fue Soda”.

Y agregó: “Si te amenazan con demandas y todo eso obvio que te desmotivás. ¿Cómo me va a motivar hacerle un tributo a alguien que no está de acuerdo? Nosotros nunca pretendimos reemplazarlos, sólo traspasarle sus canciones a nuevas generaciones”

El chileno aseguró que Charly les dijo que les molestaba su popularidad y destacó que Zeta, el ex bajista, es más neutral en el tema. Por su parte Charly habló y negó las acusaciones: “En ningún momento hice ninguna demanda. Lo único que sí les pedimos a las bandas tributo es que no utilicen las imágenes o los logos, porque sobre eso no tienen autorización, nada más. Después, los temas los pueden tocar, la ley sólo les exige que paguen los derechos”, explicó el baterista y fundador de Soda. Una polémica que se instaló en los fans de la banda...