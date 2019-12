Benito Cerati fue a festajar a Plaza de Mayo y le robaron el celular

"Me robaron el cel ahre’, escribió. Horas más tarde, cuando algunos sitios de noticias comentaron el hecho, Cerati se mostró molesto. "Me robaron yendo a la marcha, digo, para que no digan pelotudeces", tuiteó.

"Además Robar le roban a cualquiera en cualquier lugar, pero armen carroña tranquis eh q ya se les termina".

Benito pidió que no se politice el hecho, que fue un robo más de los tantos que hay y dijo estar feliz y emocionado por la fiesta popular que le tocó vivir.

