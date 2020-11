Cachete Sierra: "No estoy haciendo el amor porque..."

Ayer por la noche, Cachete pasó por la "Previa del Cantando" y tuvo que enfrentar un nuevo interrogatorio sobre su vida sentimental e intimidad. "¿Me vas a decir que en estos últimos días no estuviste con una muchacha?", le preguntó sin filtro alguno Lizardo Ponce, conductor del programa.

Cachete un poco descolocado respondió: “¿Así lo vas a tirar? Es durísimo. Es una pregunta muy genérica. Sí me junté con una amiga a tomar mate y a charlar”.

Pero no la terminó ahí y el mismo actor subió un poco más la vara: “¿Quieren saber si tuve sexo con alguien o no? Yo no estoy haciendo el amor con nadie. No estoy enamorado de nadie”. A pesar de su sincericidio, Ponce no le creyó e insistió: "¿Me vas a decir que con tanto Sex Virtual -por la obra de teatro en la que participa- no tenés sexo real?"

Sierra omitió la pregunta y el conductor no se la dejó pasar. “Cachete tuvo una alegría”, sentenció y el participante del Cantando 2020 concluyó: “Estoy muy bien solo. Estoy feliz porque me estoy acomodando después de mucho tiempo de estar encerrado, con muchas cuestiones en el aire. La estoy pasando muy bien acá”.