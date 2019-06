Calendario de series: cuáles son los estrenos en Netflix, HBO, Amazon, Hulu y TV

Este mes se viene con todo a lo que series se refiere: Big Little Lies 2, Dark 2, Black Mirro 5 y The Handmaid's Tale 3 y estrenos que promenten como NOS4A2 o Tales of the City. En el ámbito local hay dos platos fuertes: Monzón, la serie y Jardín de Bronce 2