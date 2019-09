Calu Rivero, desnuda con amigas en una cascada de Woodstock

ADEMÁS:

Calu ha vuelto a comprobar que es una de las celebridades argentinas con mayor presencia en las redes sociales al compartir una osada y sensual imagen en la que posó completamente desnuda con dos amigas al disfrutar del verano boreal y el agua de río en Woodstock, una localidad ubicada en el condado de Ulster en Nueva York, Estados Unidos de América.

La sugerente postal que publicó en su Instagram estuvo acompañada por tres frases, una en inglés y dos en español. "Growing up together made them forget about time (Crecer juntas les hizo olvidar el tiempo) / Abrieron los ojos y no sabían cuánto tiempo había pasado / Mágica amistad que no para de crecer y sorprendernos", redactó la modelo, que se paró enfrente de una pequeña cascada para que el agua choque contra su torso desnudo mientras miraba a cámara.

Sus amigas, la imitaron y también compartieron sus propias tomas de ese momento.