Calu Rivero sobre el juicio que le realizó Juan Darthés: "Hoy cierro un capítulo en mi vida"

Calu celebró el resultado y agradeció a su equipo de abogadas por haberla acompañado durante todos estos años: “Hoy, con el corazón lleno de gratitud”, encabezó la actriz, que acompañó la publicación con dos fotos: una selfie en blanco y negro con su hija recién nacida Bee y la segunda con Raquel Hermida Leyenda y Marcela Arvia, las abogadas que llevaron adelante su caso.

“Quiero cerrar un capítulo en mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de género, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto”, continuó el post que hizo la pareja de Aito De la Rúa.

“Gracias a ellas y a la increíble red de contención que construyeron desde su fundación, pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthes inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar“, fue el agradecimiento que hizo Rivero al equipo de letradas con el que trabajó codo a codo.

Y agregó: “El compromiso de ambas no solo me devolvió la tranquilidad, sino que también reafirman la necesidad de profesionales como ellas: valientes, sororas y dispuestas a transformar el sistema”. Para cerrar el mensaje escribió: “Agradezco profundamente que hayan caminado conmigo este proceso tan lleno de exposición y desafíos. Gracias por no soltarme”.