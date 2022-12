Camila Homs debuta en TV: será en un programa de cocina

Luego del curso intensivo de tele de la mano de los programas de espectáculos que se interesan en su vida sentimental, la exmujer del futbolista Rodrigo De Paul y mamá de sus hijos Francesca y Bautista, llega a la pantalla para cocinar.

“La cocina es mi cable a tierra, me encanta y esta pasión la tengo desde chica… vengo haciendo muchos cursos de cocina, sobre todo de pastelería que es lo que más me gusta“, reveló la modelo y conductora.

La conducción es un viejo anhelo de Homs. Es por eso que, con la ayuda de la agencia Multitalent Agency a la cual pertenece, conducirá el especial gastronómico que se basará en la pastelería con temática navideña.

"Me doy mis gustos, pero no me excedo... además hago actividad física, fundamental para mantener la línea y la salud", dice Camila acerca de su faceta golosa.

Cucinare es un programa gastronómico, que tendrá un especial de cinco episodios, las cuales tendrán a Camila al frente. Eso sí, aún no hay fecha estimada para el estreno de estos episodios.