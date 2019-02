El periodista escribió que el hecho arrancó cuando él cuestionó a una mujer que criticó el reclamo del grupo de trabajadores de Cencosud. Con el pasar del tiempo, el hombre que estaba junto a la señora le dijo: "En la villa tenés que comprar, acá no sos bienvenido".

“Estamos juntos desde hace casi 8 años. Juntos y con amor remamos todos los días para construir una familia basada en el amor y el respeto. Una familia donde las cosas no sean porque si... sino donde cada uno pueda fundamentar que quiere y porque lo quiere. Que piensa y porque lo piensa. No imponernos nada, no damos por sentado nada. Debatimos, discutimos como cualquier pareja por cientos de motivos desde el desorden pasando por el fútbol, la profesión, la política, la crianza todo... y lo más interesante es que siempre pero siempre sacamos algo positivo de lo que piensa el otro. Porque así funciona una sociedad y una familia es la célula básica de una sociedad."

Mientras estos trabajadores pedían x favor que cesen con los despidos, una señora "bien" empezó a los gritos a increparlos xq según ella "no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba" TEXTUAL. https://t.co/KbrdFpTPuX — Diego Brancatelli (@diegobranca) 20 de febrero de 2019

"Hoy nos tocó por primera vez pasar un momento horrible. Dos personas que sin mirar más allá de sus narices insultaron y agredieron. No me detengo en las personas sino en que seguramente hay mucha gente q piense así... Yo quiero vivir en un país donde pueda comprar en el mismo lugar que cualquier ciudadano. Donde pueda ir a la universidad pública y sentarme al lado del hijo d un millonario y de un pibe que cuenta las monedas para subirse al bondi."

"Fui y soy una afortunada. Mis viejos me dieron todo, tuve la oportunidad dsd muy pequeña de viajar por el mundo, de estudiar y recibirme de las carreras que elegí. Tengo un trabajo que hoy me permite que aun en una etapa de crisis donde todo sube puedo seguir comprando carne sin mirar el precio. Pero se que eso no le pasa a todos. Se que no todos nacen con las mismas oportunidades que tuve yo. Y se que aunque se rompan el alma si no vivimos en un país equitativo y con contención social no Van a poder acceder al sistema. Porque no se trata sólo de desearlo y romperse el lomo amigos... y sino los invito a recorrer algún barrio del conurbano dnd vamos con el móvil. Donde no podes salir si llueve y no vas a la escuela por semanas... y no hablo de docentes de paro ehh."

"Esto que paso hoy me hizo reflexionar sobre esto. Vivimos en una sociedad donde aun queda gente que piensa que hay lugares para gente "bien" y para "negros" x q así nos llamó."

"Hoy estoy mas orgullosa que nunca de @diegobranca de su templanza para no perder la cordura (sigue en el próximo posteo)."

En otro posteo de Instagram, Insinga, siguió con el alegato en defensa de Brancatelli:

"Para entender que son pobres de alma y que de esa pobreza no se sale nunca... De la otra con un estado presente esfuerzo y laburo se sale pero de la de estas 2 personas... te la debo."

"Pienso en que le dirán a sus familias... En fin..."

"Pienso más en que país le dejamos a nuestros hijos porque sepan que esta división se da hace años, se siguió acrecentando con este gobierno y aun Nose si algún día se va a detener."

"Podemos discutir pensar cosas diferentes porque puede que alguien piense que este gobierno hace bien las cosas y que el anterior las hacia mal.y viceversa. Pero de ahí a la agresión? Al insulto? Demas esta decirles que mi hijo de 2 años estaba ahí y pregunto todo el dia con miedo porque esa sea gritaba..."

"Gritaba por odio, por rencor, por ¿pensar? Prefiero creer que no pensó... Que se fue arrepentida y que en algún momento del día se angustio."

"Acá terminando el dia, abrazada a Valen y a punto de cerrar los ojos quiero dormirme pensando en que esto es aislado, que cada vez queda menos gente con odio, que cada vez somos más los que deseamos la igualdad. Los que criamos a nuestros hijos con amor, con valores. Los que compartimos lo mucho o lo poco que tenemos pero lo compartimos."

"Los que no vemos al que piense diferente como un enemigo... sino como alguien al que invitaría a mi mesa para debatir, porque así se hace grande una sociedad, así crecemos todos."

