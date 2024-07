Cinthia Fernández apuntó contra la expareja de Roberto Castillo

720 (3).webp

Ahora, la panelista y bailarina apuntó nuevamente contra Daniela Vera Fontana, la expareja de Roberto Castillo, luego de que confirmara que le había iniciado al letrado una demanda por la cuota alimentaria de las dos hijas que tienen en común.

"Lo único que te puedo decir es que no estaría nunca con un padre deudor. Yo quiero saber cómo se pagan las cuentas de la casa de ellos si ella no trabaja. ¿Viene la plata del cielo?", defendió Fernández a su pareja en dialogo con LAM (América TV).

Y agregó: "Como hombre yo lo veo y tengo la diaria con él y sé que se hace cargo tanto presencial como económicamente de absolutamente todos los gastos, no solo con las hijas que tiene en común con su expareja, sino con la primera mujer, que también se hace cargo de todo".

Por otra parte, contó que Daniela no tiene trabajo y que su nuevo novio se hace cargo de los gastos de sus hijos en cuanto a colegio y obra social. "Le pide plata como si fuera un dispenser y Roberto es recontra dadivoso, que ojalá me hubiese tocado a mí un tipo así. Les baja la luna si es necesario", aseguró.

Finalmente, Cinthia Fernández criticó las actitudes de Vera en las redes sociales y lanzó: "¿A vos te parece que haga vivos? Es una persona que no es sumisa a una exposición, si una persona no se quiere exponer, no hace vivos y mucho menos con sus hijas al lado hablando de su padre, hablando de mí. No entiende los vocabularios que esas nenas están mamando".