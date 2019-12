¿Cómo le fue en el rating al Súper Bailando por un Sueño 2019?

Este lunes, en tanto, terminó su décima tercera temporada en El Trece con una décima menos, 20,3 puntos.

En sus 132 emisiones logró un promedio de 14.1 puntos, En el mes que duró el formato de Genios de la Argentina, la audiencia cayó a 12.1 puntos de rating. No hubo margen de esperas, y por eso se lo limitó y luego se lo levantó.

Tinelli explicó que el formato no rindió porque "era muy caro de mantener y más en un país que económicamente es muy complicado". Tinelli a mitad de año cayó en una especie de meseta, pues no podía saltar de los 13 puntos promedio. En los dos últimos meses, en las instancias finales, el repunte fue significativo. No bajaba de los 16 puntos.

Si bien Showmatch cumplió 30 años al aire, los cierto es que en El Trece lleva 13 temporadas incluida la de este año (y restando al del 2013 que no salió al aire). Arribó al canal de Constitución en el año 2006 con el formato del Bailando por un Sueño que había probado un año antes en Canal 9, con una marca de 23,6 puntos.

Cuando debutó en 2006 en El Trece le hizo una serie de ajustes y promedió de 25,5 puntos. En función del rating de Tinelli en El Trece se hizo un análisis de la evolución del rating en paralelo a la caída de las mediciones en la TV abierta.

En 2007 midió 26,6 y le agregó Cantando por un Sueño y Patinando por un Sueño. En 2008 bajó a 24,8; y en 2009 siguió bajando con 21,8 de promedio.

En 2010 repuntó a 29,9, en tanto que en 2011 marcó 27,4, y en 2012 cayó a 22,2 y por primera vez perdió en las mediciones con una ficción: Graduados.

Tras un 2013 en el que no salió al aire, regresó en 2014 con 20,6 al igual que 2015. En 2016 la baja fue notoria con 16,9 aunque repuntó en 2017 con un promedio de 17,8. En 2018 alcanzó 13,6 y este año 14,1, tras levantar el formato Genios de la Argentina.

