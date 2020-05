Dady Brieva pidió ser como Venezuela y recibió una ola de críticas

“Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser Venezuela, los cubanos, el populismo.... Todos esos neologismos que inventaron ellos y para mí no son nada. Y la verdad que si vamos a terminar como Venezuela... si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Punto. Ya está. Seamos Venezuela ahora”, aseguró el periodista en su programa radial titulado Volver Mejores.

Y agregó: “Tarde o temprano viene la palabra mágica... ¿Qué hacemos con esto? Y ellos siguen tirando piedras... Y salen a la calle. Y viene la autoridad. Y se va, y vienen. Los fiscales siguen como si nada hubiese pasado y los periodistas siguen como si nada hubiese pasado. Necesitamos urgente regular qué es lo que se dice como pasó con los Estados Unidos con las Torres Gemelas. Tenemos que regular esto”.

Tras estos comentarios, usuarios de Twitter empezaron a repudiarlo. Pero ahí no terminó: políticos, famosos y periodistas, se sumaron al escarnio público. Una de las primeras en salir al cruce fue Patricia Bullrich, quien aseguró que “con 3 meses más de cuarentena somos Venezuela. Vamos a tener 80% de pobres”.

En tanto, desde el mismo signo político que la ex ministra de Seguridad, Miguel Ángel Pichetto argumentó: “No entiendo cómo se puede aspirar a ser Venezuela. (…) Es un país destruido”. Algo que sostuvo otro miembro de Juntos por el Cambio, el diputado Waldo Wolff, quien tuiteó: “Presidente, calme a sus hordas por favor. Somos muchos los argentinos que no vamos a permitir el regreso a los peores momentos".

Por su parte, la actriz venezona Catherine Fulop –muy crítica del socialismo que se practica en su país- lanzó un fuerte cuestionamiento en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. “La verdad no entiendo muy bien por qué Dady dijo que quiere que seamos Venezuela. No sé en qué contexto lo dijo, si para bien o para mal. Hay gente que se enamora de las ideologías. La experiencia en Venezuela es que te coartan las libertades, no hay estado de derecho y no existe la democracia”, relató.

También dieron su opinión alguien que no suelen perder oportunidad para cuestionar al Midachi: Yanina Latorre. “¿Él fue a Venezuela? Lo dice desde el piso cuarenta y dos del Chateau de Puerto Madero que vale tres millones de dólares. No entiendo la parte del ala dura del kirchnerismo que piensa así, ¿él está contento con eso? (…) ¿Él paga los impuestos por lo que realmente vale ese departamento?”, aseguró la panelista en el programa que lidera Ángel De Brito.

En tanto, y Eduardo Feinmann intentó ser sarcástico con una definición sobre el kirchnerismo: “Esto quieren sí o sí”.

Frente a esta catarata de comentarios en su contra, Brieva volvió a utilizar su programa radial para expresarse. “Ahora voy a proponer que seamos Angola y no Venezuela”, bromeó.

