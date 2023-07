Dani La Chepi habló sobre su depresión: "No podía comer"

Como ausencia generó preocupación, la influencer, que está mejor y retomando sus actividades, dio detalles de su experiencia con la depresión: "Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me caí en la cama y no me entraba la comida, yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida, se me cerró el estómago y no podía comer. Y bueno, pedí ayuda".

"Cuando se habla de esto es medio un tabú la palabra medicación. Conozco a muchos famosos que están medicados y nunca lo dijeron ni lo piensan decir. Yo tenía una pareja que usaba como insulto eso de ‘loquita de mierda’. Pero lo cierto es que cuando tenés un problema de salud vas al médico, a mí me salió un carcinoma y fui al mastólogo por ejemplo, entonces cuando hay un problema psicológico vas al psicólogo y si te derivan a un psiquiatra vas a un psiquiatra. La medicacion se inventó por algo, es un desorden químico lo que tuve y no le encontrás explicación, ves todo negro igual por más que te vaya bien en la vida. Vas a los médicos y te dcien ‘vas a ver que de acá vas a salir mejor’, pero yo pensaba que no había salida", se sinceró la influencer en el programa "LAM" de América.

la chepi lam.mp4 Dani La Chepi habló sobre su depresión en el programa LAM: "No podía comer"

Además, Chepi se sincero con respeco a su vida cotidiana y como repercutía su depresión en la misma: "Cuando me levantaba en vez de agradecer un día más decía: ‘¡uy la puta madre, otro día más!’. Era otra Daniela. Me preguntaba cómo hacía para pasar ese día y me repetía que no iba a salir más",.

Finalmente, Daniela Viaggiamari aseguró que en su caso la crisis sobrevino por un exceso de trabajo y actividad, lo que desató un estado de estrés permanente.

"Un día le pregunté a mi hija, que tiene 9 años, cómo me veía, si pensaba que estaba muy triste. Y su respuesta me sorprendió. Ella me dijo: ‘te veo muy cansada y vos hace muchos años que no parás, mamá'. Y tenía razón", concluyó la humorista.